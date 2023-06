Ein Megafon, Schnaps und ein Känguru: Nawalny ärgert Gefängnisverwaltung mit unsinnigen Forderungen

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat auch nach jahrelanger Haft seinen Sinn für Humor nicht verloren. Am Freitag legte er Teile seiner Korrespondenz mit der Gefängnisverwaltung offen, in der er unter anderem ein Megafon und besonders vehement auch ein Känguru als Haustier für seine Zelle forderte. Sämtliche Wünsche wurde abgelehnt. „Ich werde weiter für mein unveräußerbares Recht kämpfen, ein Känguru zu besitzen“, hieß es am Freitag auf Nawalnys Twitter-Profil.

Die Korrespondenz mit der Gefängnisverwaltung wurde offenbar vom Team des 46-Jährigen öffentlich gemacht. Er selbst hat seit dem vergangenen Sommer in der Strafkolonie Nummer 6 in der Region Wladimir östlich von Moskau fast 160 Tage in Einzelhaft verbracht.

Antwort auf alle Forderungen: „Njet”

Wenn man in Isolationshaft sitze, könne man zumindest ein wenig Spaß mit der Gefängnisverwaltung haben, hieß es in der Twitter-Botschaft. Unter den abgelehnten Forderungen waren unter anderem ein Megafon, um, „noch lauter zu brüllen“ und eine Karate-Ehrung für einen anderen Häftling, der einen Mann mit bloßen Händen getötet habe. Außerdem verlangte er selbstgebrannten Schnaps, Tabak und eine Balalaika. Antwort auf alle diese Forderungen war ein „Njet“.

Nawalny wird am Sonntag 47 Jahre alt und verbüßt eine neunjährige Haftstrafe. Die Vorwürfe gegen ihn werden weithin als politisch motiviert angesehen. Für den 6. Juni ist eine Anhörung in einem weiteren Verfahren wegen des Vorwurfs des Extremismus angesetzt, für den er 30 Jahre in Haft bleiben könnte. Nawalny selbst rechnet zudem mit einer separaten Anklage durch ein Militärgericht wegen Terrorvorwürfen.

