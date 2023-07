Ein Super-GAU für die Meere!?

Liebe Leserinnen und Leser,

als ich die Nachricht gelesen habe, war ich im ersten Moment sprachlos. Japan will aufbereitetes nukleares Abwasser des Atomkraftwerks Fukushima in den Pazifik leiten (+). Einfach alles an dieser Nachricht klingt falsch. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Bilder, die 2011 um die Welt gingen. An die Rauchsäule, die über den Reaktoren in Fukushima aufstieg, als es darin nach einem schweren Erbeben und riesigen Tsunamis zur Kernschmelze und zu Wasserstoffexplosionen gekommen war. Es war die größte nukleare Katastrophe seit Tschernobyl. Die Umwelt wurde kilometerweit radioaktiv verseucht, Hunderttausende Menschen evakuiert.

Und genau aus dieser Atomruine soll nun Kühlwasser im Meer entsorgt werden. Es erscheint wie eine zweite, dieses Mal bewusst herbeigeführte Umweltkatastrophe. Denn belastetes Wasser einem sensiblen Ökosystem zuzuführen kann eigentlich nur böse enden, sagt einem der normale Menschenverstand. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ist anderer Meinung und hat nun grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Es würde „vernachlässigbare“ Auswirkungen auf die Umwelt haben, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Schließlich würden bis auf das radioaktive Isotop Tritium alle schädlichen Stoffe aus dem Kühlwasser herausgefiltert, bevor es im Meer verklappt wird.

Wohin mit dem Atommüll?

Doch wie sich Tritium auf das marine Ökosystem auswirkt, ist noch nicht genau erforscht. Nicht nur deshalb halten einige Forschende die Pläne Japans für besorgniserregend. Es gibt jedoch auch andere Stimmen in der Wissenschaft, die die Pläne für durchaus vertretbar halten. So wie Tony Hooker, Direktor des Zentrums für Strahlenforschung, Bildung und Innovation an Universität Adelaide in Australien. Aus seiner Sicht stellt sich noch eine ganz andere Frage: Selbst wenn das Vorhaben sicher ist, ist es sinnvoll, Ozeane als Müllhalden zu missbrauchen, wo sie ohnehin schon geschwächt sind?

„Es wäre eine gute Gelegenheit, in Zukunft andere Entsorgungsmethoden zu prüfen“, sagt Hooker. Fachleute des Pacific Islands Forums hatten zum Beispiel vorgeschlagen, die Fukushima-Abwässer zu nutzen, um Beton herzustellen, in dem das restliche Tritium dann eingeschlossen wäre. Radioaktives Material zu entsorgen ist und bleibt ein Problem – und es wird größer, je mehr Atomkraftwerke vom Netz gehen. So groß der Wunsch der Menschen nach einer Energiewende ist, wie Sie in unserer Rubrik „Das macht Hoffnung“ lesen können, es bedeutet auch, Lösungen für die Geister der Vergangenheit zu finden. Und da stehen wir noch ganz am Anfang.

Ihre Laura Beigel

Was kann ich tun?

Eine Wohnung im Dachgeschoss kann sich im Sommer ordentlich aufheizen, dann ist richtiges Lüften angesagt. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-tmn

Nirgendwo ist es im Sommer wohl so heiß wie in einer Dachgeschosswohnung. Für Wohnungsbesitzerinnen und Wohnungsbesitzer kann die Hitze zu einem echten Albtraum werden, vor allem wenn sie auch nachts anhält. „Das stellt irgendwann eine Dauerbelastung des Körpers dar“, weiß Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Mit meiner Kollegin Heidi Becker hat er darüber gesprochen, wie man das Leben unter dem Dach im Sommer erträglicher macht. Sein Rat: „Eine gute Isolierung ist das A und O.“ Das gelte nicht nur für Wände, sondern auch für Fenster, durch die die meiste Wärme in die Wohnung komme.

Lüften lohnt sich in Dachgeschosswohnungen wiederum nur sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend. Also dann, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Ansonsten sollten Besitzerinnen und Besitzer versuchen, ihre Wohnung mit Jalousien zu verdunkeln, um die Sonneneinstrahlung zu minimieren. Um nachts besser zu schlafen, kann es helfen, Bettlaken zu kühlen, zum Beispiel mit Kühlpads. Oder einfach einen Ventilator ans Bett stellen. Der verbrauche wenig Strom, sagt Matzarakis, und könne bei Temperaturen bis zu 35 Grad für Abkühlung sorgen.

Das macht Hoffnung

Deutlich mehr Menschen in Deutschland als bisher angenommen sind für eine ambitionierte Klimapolitik. Das sind die Ergebnisse des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers 2023. So unterstützen 68 Prozent die Energiewende, 54 Prozent die Verkehrswende, und für 41 Prozent hat das Thema Klimaschutz an Bedeutung gewonnen. Die Mehrzahl der Befragten heizt etwa nicht mehr alle Räume oder wenn nur mit niedrigeren Temperaturen. Jedoch: 58 Prozent der Menschen sind der Auffassung, schon alles Mögliche zum Klimaschutz beizutragen, sie sehen die eigenen Handlungsmöglichkeiten als ausgeschöpft an. In ihren Augen liegt die Handlungsverantwortung stattdessen bei der Politik und Industrie.

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

Aus 36.000 Kilometern Entfernung hat das Satelliteninstrument Lightning Imager diese Aufnahmen von Blitzen gemacht. Es hat vier Kameras, die 1000 Bilder pro Sekunde aufnehmen – bei Tag und bei Nacht. © Quelle: ESA/Eumetsat

Das Satelliteninstrument Lightning Imager hat seine Arbeit im All aufgenommen. Es soll in Zukunft Blitze an verschiedenen Orten der Welt kontinuierlich erfassen – sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Wie das aussieht, haben die Europäische Raumfahrtbehörde Esa und der europäische Wettersatellitenbetreiber Eumetsat am Montag in mehreren Animationen gezeigt. Der Lightning Imager soll Meteorologinnen und Meteorologen mehr Sicherheit bei der Vorhersage von schweren Unwettern geben, die aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten und stärker ausgeprägt sein könnten. Auch soll das Satelliteninstrument den Luftverkehr sicherer machen.

