Ein Zeichen für Diversität und Toleranz: Boris Pistorius hisst Regenbogenflagge

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat vor seinem Ministerium am Montag in Berlin die Regenbogenflagge gehisst. Dies sei ein Zeichen für Diversität und Toleranz, hieß es in seinem Haus auf Anfrage.

Zum 3. Juli 2000 war den Angaben zufolge ein Erlass aufgehoben worden, dass Homosexuelle in der Bundeswehr keine Führungsverantwortung tragen durften.

Außerdem stehe die Zeremonie im Zeichen des vor beinahe zwei Jahren in Kraft getretenen Gesetzes zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten, hieß es. Betroffene Soldatinnen und Soldaten hätten dadurch eine Rehabilitierung und finanzielle Entschädigung erhalten.

RND/dpa