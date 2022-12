Einbürgerung, Erdogan und Ukraine: Deniz Yücel und Can Merey im RND-Podcast

Berlin diskutiert die Pläne zur schnelleren Einbürgerung, die Welt blickt auf die Kriege in Ukraine und Kurdistan. Wie weit gehen Putin und Erdogan? Für Debatten darüber haben Geyer und Niesmann perfekte Gäste im Podcast: „Welt“-Autor und PEN-Berlin-Chef Deniz Yücel und RND-Kriegsreporter Can Merey.

Berlin. An diesem Freitag lädt der neue Berliner Ableger der Schriftstellervereinigung PEN zum Kongress: „Der Trick ist zu reden“, heißt das Motto - und Co-Chef und „Welt“-Autor Deniz Yücel legt vor: „In Deutschland hat man Probleme damit, zu begreifen: Nicht nur die Ukrainer, die fliehen, brauchen Solidarität“, sagt er etwa im RND-Podast „Geyer & Niesmann“: „Sondern auch die, die kämpfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch zu seinem Austritt aus dem alten PEN-Zentrum und zur aktuellen Einbürgerungsdebatte sowie zum Krieg des türkischen Präsidenten Erdogan gegen die Kurden hat Yücel viel zu sagen. Gleiches gilt für den zweiten Gast: RND-Reporter Can Merey, der außerdem über seine jüngste Reise durch die Ukraine berichtet.

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Deniz Yücel und Can Merey ergründen die RND-Hauptstadtkorrespondenten außerdem den Vulgärpazifismus von Teilen der deutschen Literaturszene, die Verlogenheit der Zuwanderungsdiskurse in Deutschland, die verpasste Chance Europas in der Ukraine und wie skrupellos sich der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan an die Macht klammert.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.