﻿Eine Agenda, die CDU und CSU zusammenschweißt - bis zur nächsten Wahl in Bayern

Sei es beim Würstchengrillen oder beim gemeinsamen Frühstück - CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz sind stets darauf bedacht, Einigkeit zu signalisieren. Die beiden Parteivorsitzenden lassen keine Situation - auch nicht die gemeinsame Präsidiumssitzung - aus, um zu zeigen, dass sich CDU und CSU wieder lieb haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die „Agenda für Deutschland“ soll den Zusammenhalt der beiden Schwesterparteien ebenfalls transportieren. So ist das Papier eine Wiedergabe bereits bekannter Forderungen, auf die entweder CDU oder CSU seit Längerem pochen. In dem Beschluss wenden sich die Schwesterparteien erneut gegen das Heizungsgesetz, kritisieren die Gesellschaftspolitik der Ampel und fordern eine Entlastung der Mittelschicht. Söders „Hightech Agenda“ hat es ebenfalls in den Zehn-Punkte-Plan geschafft. Die Grünen werden in dem Papier dagegen nicht besonders hart angegriffen, obwohl Merz sie jüngst als „Hauptgegner“ im Bund definiert hat und auch bei der Pressekonferenz daran festhielt sowie Söders Wahlkampfstrategie sich hauptsächlich aus Attacken gegen die Ökopartei speist. Die Union geht in der Agenda mit der ganzen Ampel ins Gericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wundert nicht, immerhin hat auch Boris Rhein, der in Hessen mit den Grünen regiert, das Papier mit vorgestellt. Rhein hat wenig Interesse daran, die Ökopartei ins Visier zu nehmen. Sein Hauptkonkurrent ist aktuell die SPD.

Es ist nicht lange her, da nahmen die Schwesterparteien CDU und CSU keinerlei Rücksicht aufeinander. Man erinnere sich beispielsweise an die Zeit der Bundestagswahl 2021: Die Christdemokraten hatten genug von Söders Querschüssen gegen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Und die Christsozialen schäumten vor Wut, dass nicht Markus Söder Spitzenkandidat wurde, sondern der Mann aus Nordrhein-Westfalen.

Söder braucht Rückenwind

Nun hat sich die Beziehung gebessert. Das liegt auch daran, dass in Bayern im Oktober gewählt wird. Söder braucht im Wahlkampf Rückenwind aus Berlin. Seine CSU steht in den Umfragen zwar gut da, ein Ergebnis über 40 Prozent möchten die Christsozialen aber schon gerne erreichen, auch wenn sie das öffentlich nicht sagen. Das würde eine zu große Fallhöhe für den Chef bedeuten.

Doch was kommt nach dem Herbst? Möglich ist, dass Söder - ermutigt durch sehr gute Wahlergebnisse - doch wieder Interesse an der Kanzlerkandidatur zeigen könnte oder zumindest wieder stärker die Muskeln spielen lassen wird. Konflikte sind vorprogrammiert.