﻿Eine Wahl ohne Wumms

Noch regieren SPD-Ministerpräsident Stephan Weil und sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann zusammen. Jetzt will jeder allein die Wahl in Niedersachsen gewinnen. Die Wähler interessiert dabei nur eins: Wer sichert die Energieversorgung?

Hannover. Die Nachricht kommt im passenden Moment, sie wirkt wie eine Entgegnung. Es ist der Donnerstag vergangener Woche, Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU, steht in der Fußgängerzone von Wolfsburg, auf dem Marktplatz, und zürnt gegen die Ampel in Berlin. Entscheidungsschwäche, Passivität und Planlosigkeit wirft er ihr vor, „dieses Chaos ist nicht zu überbieten“, da ploppen auf den Handys die ersten Eilmeldungen auf: „Gaspreisbremse: Ampel einigt sich auf Milliardenpaket“, so steht es da.

Althusmann, 55 Jahre alt, weißes Hemd, dunkelblaues Sakko, Jeans, der Mann also, der den SPD-Mann Stephan Weil als Ministerpräsident ablösen will, kann es da noch nicht sehen. Aber es ist der Moment, in dem der Scholzsche „Doppelwumms“ in die niedersächsische Wahlkampfwirklichkeit einbricht – und von dem an die Frage im Raum steht, was er für diese Wahl bedeutet. Ob er also Althusmann, der jetzt „Ampel stoppen“ auf seine Plakate nachkleben lässt, wie einen Stürmer aussehen lässt, dem der Gegner gerade mitten im Spiel das Tor ein Stück zur Seite geschoben hat. Oder ob diese 200-Milliarden-Ankündigung mit all ihren Vagheiten ihm, dem Kritiker, recht gibt.

„Na, passt ja“, sagt ein Mann, der am Rand der CDU-Wahlkampfveranstaltung stehen geblieben war, nach einem Blick auf sein Handy, und schiebt sein Rad weiter. Nur dass er offen lässt, wie er diesen Satz meint.

"Nicht zu überbietendes Chaos der Ampel": Bernd Althusmann beim Wahlkampf in Wolfsburg. © Quelle: Thorsten Fuchs

Klar ist jedenfalls, dass es ein einziges Thema ist, das das Feld absteckt, auf dem die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Niedersachsen stattfinden wird: die Energiekrise und das, was sie den Menschen in den nächsten Monaten zumuten wird. „Ich habe noch nie einen Wahlkampf erlebt, wo die Leute so besorgt sind“, so wird es Stephan Weil einen Tag später auf einer Veranstaltung in Hildesheim sagen. Althusmann, sein Kontrahent, spricht in Wolfsburg von gerade vielen Älteren, die auf ihn zukämen und sagten: „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.“

Dabei mangelt es in Niedersachsen nicht an anderen Themen. Wer schulpflichtige Kinder hat, kann zumeist Geschichten über ausgefallenen Unterricht oder nur phasenweise erteilte Sportstunden beisteuern, auf dem Land klagen Menschen über dünne Bus- und Bahnverbindungen oder immer weitere Wege zur nächsten Arztpraxis.

Die größten Gasvorkommen

Entscheiden aber wird diese Wahl wohl eher die Frage, welche Temperatur sich die Menschen im Winter gefühlt halbwegs guten Gewissens werden leisten könnten. Was immerhin zumindest insofern auch eine niedersächsische Frage ist, als Energiethemen hier meist auch Landesthemen sind: In Niedersachsen, in Rehden, steht der größte Gasspeicher der Republik, in Lingen befindet sich eines von drei derzeit noch laufenden Atomkraftwerken. Unter niedersächsischem Grund lagern die größten noch vorhandenen Gasvorkommen, zugleich drehen sich hier besonders viele Windräder. „Wenn ich Ministerpräsident von Bayern oder Baden-Württemberg wäre…“, so beginnt Weil dieser Tage häufig seine Sätze, die eigentlich stets mäßig getarnte Spitzen gegen Länder sind, die sich um Erneuerbare und Energiesicherheit in den vergangenen Jahren deutlich weniger Gedanken gemacht haben.

Eigene Sicherheit lässt sich daraus aber auch in Niedersachsen nicht ableiten, und das gilt auch für die politische Ausgangslage wenige Tage vor der Wahl: Die Umfragen sehen die SPD im Moment knapp vor der CDU, die in den vergangenen Monaten aber beständig aufgeholt hat. Die Grünen liegen mit deutlichem Abstand dahinter, die AfD hat zuletzt deutlich zugelegt, auch das wohl ein Effekt der Energieverunsicherung. Die FDP dagegen tänzelt trotz in den vergangenen Jahren allgemein anerkannt solider Oppositionsarbeit um die Fünf-Prozent-Grenze herum, dem Bundestrend vermag sie bislang nicht zu trotzen.

Spielfeld für politische Nostalgiker

So dürfen politische Nostalgiker jetzt mit einer gewissen Freude nach Niedersachsen schauen, fast wie früher stehen sich hier die beiden Parteien gegenüber, die sich in Deutschland noch als Volksparteien begreifen, wenn auch etwa je zehn Prozent niedriger als einst. Nur dass die direkte Abgrenzung den beiden Spitzenkandidaten in diesem Landesduell nicht ganz leicht fällt, dazu haben sie zu viele Gemeinsamkeiten. Beiden, dem früheren Verwaltungsrichter Weil wie dem ehemaligen Berufsoffizier Althusmann, sind Hysterie oder andere charakterliche Extravaganzen eher fremd, menschlich komme man „gut miteinander klar“, sagt Althusmann.

Beide regieren auch bereits seit 2017 halbwegs geräuscharm in einer Großen Koalition in Hannover miteinander, Althusmann als Wirtschaftsminister und Weils Stellvertreter. Beide haben in den vergangenen Wochen auch bereits früh eine Gaspreisbremse gefordert, gerade Weil hat den Kanzler damit regelrecht vor sich hergetrieben und in den vergangenen Tagen sogar bereits ein Modell propagiert, wie diese Bremse denn wohl funktionieren soll.

Aber zumindest mit den größeren Gemeinsamkeiten war es dann auch schon.

Der Wolfsburger Marktplatz ist zumindest an diesem Mittag eigentlich kein Ort für große Emotionen, etwa zwei Dutzend Zuhörer haben sich auf den Bänken vor Althusmanns Wahlmobil eingefunden, einem silbernen Retro-Stil-Anhänger zwischen H&M, Saturn und dem Glücksrad eines Mobilfunkanbieters. Althusmann aber, dessen sanfte dunkle Stimme eigentlich eher für beruhigende Erzählungen taugt, schafft es dennoch, seine Angriffe auf die Ampel mit einer in Gestik und Tonfall glaubhaften Verve vorzubringen.

Das Berliner „Chaos“, das „nicht zu überbieten sei“, kommt gleich mehrmals vor, er warnt vor dem „stillen Sterben des Mittelstands“ und Bäckereien, die massenhaft schließen müssten, wenn die Ampel noch zögere. Anders als Weil und vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Althusmann auch das Atomkraftwerk in Lingen weiterlaufen lassen.

Der Bernd und das Kämpferische

Zumindest bei seinen Anhängern an diesem Tag in Wolfsburg kommt diese scharfe Abgrenzung von Berlin gut an. Er habe mit „dem Bernd“ früher durchaus gehadert, gibt ein CDU-Mitglied am Rande zu. „Aber dieses Kämpferische steht ihm.“

Und damit hört Althusmann auch nicht auf, als die Veranstaltung schon vorbei ist und er auf die 200 Milliarden der Ampel angesprochen wird. Natürlich nehme ihm dies keinen Wind aus den Segeln, im Gegenteil, das Chaos sei nun erst perfekt, so vieles bleibe unklar.

Allerdings hat Bernd Althusmann noch mindestens einen weiteren wichtigen Gegner: das sind die weitaus besseren persönlichen Umfragewerte seines direkten Konkurrenten. Selbst ein Teil der CDU-Anhänger würde im direkten Vergleich für Weil votieren.

"Noch nie so viele besorgte Menschen erlebt": Stephan Weil beim Wahlkampf in Hildesheim. © Quelle: Thorsten Fuchs

Die Mobilisierung jedenfalls gelingt bei ihm am nächsten Tag deutlich besser, der Marktplatz in Hildesheim ist leidlich gefüllt, als Weil dort zum öffentlichen Gespräch mit ihm und der örtlichen Landtagskandidatin lädt. Das mag am günstigeren Termin liegen, dem frühen Freitagabend – oder auch daran, dass sich beim Auftritt eines Ministerpräsidenten gut demonstrieren lässt. Jedenfalls sind auch die Jugendlichen von Fridays for Future da, von Extinction Rebellion und jene, die gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs in Hannover sind.

Auf den Tischen liegen Bierdeckel, darauf kann man Fragen schreiben. Worum sich die meisten drehen, ist keine Überraschung.

„Richtig gefreut“ habe er sich über die 200 Milliarden, sagt Weil. Einen „großen Wurf“ sehe er darin. „Die Menschen müssen vom Staat geschützt werden“, sagt er weiter, sie dürften „nicht allein stehen“. Beifall zwischen den Fachwerkfassaden auf dem Hildesheimer Marktplatz. Weil klingt jetzt wie Scholz. Nur dass er es geschafft hat, sich von den eher bescheidenen Umfragewerten der Bundes-SPD weitgehend zu entkoppeln.

Die Grenzen des Pragmatismus

Weil, blauer Anzug, dunkelroter Pullover, 63 Jahre alt, ist seit 2013 Ministerpräsident, davor war er Oberbürgermeister von Hannover. Er zehrt von seiner Erfahrung, „ich war schon oft bei…“, „ich kenne gut…“, das sind Sätze, die er häufig einfließen lässt, und weil er sowohl über eine sanfte Form der Ironie als auch über die Fähigkeit zuzuhören verfügt, hinterlässt er bei solchen Ortsterminen einigermaßen zuverlässig das Gefühl, ernst genommen zu werden. Seinen gegenwärtigen Politikstil würde Weil derzeit wohl am ehesten als „pragmatisch“ beschreiben. Nur ist das gegenwärtig sicher auch zu einem Teil Fiktion. Wäre es pragmatisch geboten, so sagt Weil auch in Hildesheim, wäre er etwas auch für einen Weiterbetrieb des AKW in Lingen. Aber das sei es ja nicht, weil Niedersachsen kein Stromproblem habe.

Um Niedersachsen geht es dabei aber natürlich nur zum Teil. Pragmatisch geboten wäre es dagegen aber wohl tatsächlich, den Niedersachsen das dort sehr unbeliebte Fracking zuzumuten, das Experten nach deutlichen Fortschritten inzwischen für risikoarm halten. Das jedoch lehnt Weil, hier mehr Landespolitiker als Pragmatiker, ab, ebenso wie sein CDU-Konkurrent.

Ende einer Zweckehe

Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, wäre klar, wer es würde: Weil hat hier einen mächtigen Vorsprung. Aber so geht es natürlich nicht. Weil würde nun gerne, wie in seiner ersten Amtszeit, wieder mit den Grünen koalieren, was jedoch laut den Umfragen sehr unsicher ist. Die CDU wiederum will stärkste Partei werden und hofft dann, weil es mit der FDP kaum reichen dürfte, auf eine Läuterung der Grünen nach nordrhein-westfälischem Vorbild. Wobei die Distanz zu den eher linken niedersächsischen Alternativen mit ihrer Anti-AKW-Tradition traditionell groß ist.

Einig sind sich Stephan Weil und Bernd Althusmann dagegen darin, dass ihre gemeinsame Zeit nun enden möge. Die Gemeinsamkeiten seien nach fünf Jahren aufgebraucht, so formulieren sie es fast wortgleich. Es klingt wie eine Trennung in gegenseitigem Einvernehmen. Nur dass ein ungünstiges Wahlergebnis sie möglicherweise erneut zusammenzwingen könnte. Was, wenn es um Freude und Ärger über ein 200-Mlliarden-Paket aus Berlin geht, eine schwierige Beziehung werden könnte.