Marjorie Taylor Greene zufolge würde es keine Amokläufe an Schulen mehr geben, wenn Amerikas Kinder in christlich-nationalistischen Familien aufwachsen würden. Auch die „sexuelle Sittenlosigkeit“ hätte ein Ende. Es ist nicht das erste Mal, dass die US-Kongressabgeordnete für Aufregung sorgt.

Die rechtspopulistische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hat sich in einem Video für eine christlich-nationalistische Bewegung ausgesprochen. Diese allein wäre in der Lage, Gewalttaten wie Amokläufe an Schulen zu verhindern. Mit einem christlichen Nationalismus würden Kinder in liebevollen Familien aufwachsen, die die Kinder zu „verantwortungsvollen Vätern und Müttern“ erziehen. Auch die von Taylor Greene beklagte „sexuelle Sittenlosigkeit“ würde bekämpft. Die Medienplattform „Right Wing Watch“ hatte den Clip von Taylor Greene auf ihrem Twitterkanal gepostet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Taylor Greene kritisierte außerdem die amerikanischen Medien, die christliche Nationalisten als inländische Terroristen labeln würden. Die wahren Terroristen seien tatsächlich radikal-linke Demonstranten und die demokratische Partei, die diese gefördert haben sollen. Beweise für ihre Behauptungen konnte sie nicht liefern.

Die Republikanerin ist für ihre Kontroversen bekannt. 2017 erklärte Taylor Greene in einem Youtube-Video Sympathien für die Gruppe QAnon, die Verschwörungstheorien über einen angeblichen „Deep State“ verbreitet. Im Januar dieses Jahres wurde der Twitterkanal der 48-jährigen vorübergehend gesperrt, da sie wiederholt Falschinformationen über das Coronavirus verbreitet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umstritten in beiden Parteien

Taylor Greene ist außerdem Verfechterin liberaler Waffengesetze. Sie erklärte öffentlich, alle Bemühungen zu behindern, strengere Waffengesetze durchzusetzen. Präsident Biden hatte nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten erneut eine Verschärfung des Waffengesetzes gefordert. Besonders schwarze Politiker der Demokraten hatten ihre neuerlichen Aussagen auf Twitter scharf kritisiert und auf die engen Verbindungen zwischen christlichen Nationalisten und „White Supremacy“-Anhängern hingewiesen.

Taylor Greene ist jedoch auch in ihrer eigenen Partei nicht unumstritten. Im Mai hat die Republikanerin dennoch die Vorwahlen in ihrem Kongressbezirk in Georgia gewonnen. Ex-US-Präsident Donald Trump hat sie zudem öffentlich immer wieder unterstützt. Im Herbst verteidigt sie ihren Sitz gegen den demokratischen Herausforderer Marcus Flowers.

RND/dre

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter