Geld aus eingestellten Strafverfahren: Wenn die Justiz an Weingüter und Angelvereine zahlt

Steffi Graf, Jan Ullrich, Helmut Kohl – und im November 2022 der CDU-Politiker Thomas Strobl: Immer wieder zahlen Beschuldigte, damit gegen sie ein Strafverfahren eingestellt wird. Das kann sowohl bei staats­anwaltschaftlichen Ermittlungen passieren, als auch im Strafverfahren vor Gericht. Es betrifft prominente und unbekannte Personen. Allein in den vergangenen Wochen wurden auf diesem Weg an deutschen Gerichten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Bestechung eingestellt.

Die Justiz in Deutschland entscheidet, wohin das Geld fließt. Ein Teil geht in die Staatskasse. Den anderen Teil erhalten gemeinnützige Vereine und Einrichtungen. Eine exklusive Auswertung von Correctiv-Lokal zeigt nun: In den Jahren 2007 bis 2021 zahlten Beschuldigte mehr als eine Milliarde Euro. Das Recherchezentrum hat exklusiv die Geldströme von rund 50.000 Organisationen zusammen­getragen. Das gezahlte Bußgeld ist in einer neuen Datenbank frei durchsuchbar. Denn es gibt keine Behörde, die bundesweit erhebt oder gar kontrolliert, wer davon profitiert.

Zahlungen werfen Fragen auf

Der Datenbestand zeigt ein ungleiches Bild: Manche Profiteure erhalten jedes Jahr Geld. Sie bekommen Millionen­beträge von Gerichten aus ganz Deutschland zugewiesen. Andere erhalten einmalig Hunderte Euro. In den Daten finden sich zahlreiche Organisationen, die Hilfsbedürftige unterstützen, darunter die Deutsche Krebshilfe, der Weiße Ring oder der Verein Aktion Deutschland Hilft. Sie haben Millionenbeträge erhalten.

Die neue Datenbank von Corektiv-Lokal macht aber auch deutlich, warum die Praxis schon länger in der Kritik steht. In zahlreichen Fällen lässt sich auf den ersten Blick nicht nachvollziehen, warum eine Organisation Geld erhalten hat. So finden sich unter den Empfängern mehrere Jobcenter, der ADAC, Schützen- und Angelvereine, Schachclubs, ein Motorsportclub der Polizei, ein Weingut und viele Sportvereine. Zudem haben vereinzelt missionarische Vereine und Abtreibungs­gegner Geld erhalten, die offenbar eine Agenda verfolgen. Ob hier Grenzen der richterlichen Neutralität überschritten wurden, kann diskutiert werden.

Verschärfte Regeln für Bremer Staats­anwaltschaft

Correctiv berichtet seit Jahren über die spendable Justiz und fragwürdige Förderungen. Immer wieder geht es um fehlende Transparenz und Fälle von Vettern­wirtschaft. Dadurch wurde der Fall eines Münchner Vereins bekannt, der Ausgrabungen in Ägypten unterstützte. Eine ehemalige Richterin nutzte ihre Kontakte in die bayerische Justiz. Ihr Verein erhielt rund 90.000 Euro. In einer weiteren Recherche enthüllte Correctiv, wie Beamte der Bremer Staats­anwaltschaft nahestehenden Bremer Sportvereinen rund 79.000 Euro aus der Justiz zuschanzten.

Für die Bremer Staatsanwaltschaft gelten mittlerweile verschärfte Regeln. Die Behörden­leitung muss in bestimmten Fällen mittlerweile zustimmen, bevor Geld fließt: Wenn gemeinnützige Einrichtungen mehr als 10.000 Euro erhalten oder „persönliche Beziehungen des Bearbeiters“ zum Empfänger bestehen. Zudem müssen Vereine pauschal einen Verwendungs­nachweis einreichen, sollten sie mehr als 1500 Euro erhalten haben.

Doch eine Sache fällt in Bremen auf: Für die Richterinnen und Richter selbst gelten keine neuen Regeln. Ein Reformvorschlag scheiterte an der Sorge, die richterliche Unabhängigkeit zu gefährden, teilte der Sprecher mit.

Forderungen nach Reformen

Grundsätzlich gelten für die Exekutive bundesweit strengere Richtlinien. Staats­anwältinnen und Staatsanwälte sollen insbesondere justiznahe Einrichtungen wie die Opferhilfe, Jugendhilfe oder Suchthilfe begünstigen. Zudem sollen Organisationen profitieren, die unnötige Hafttage vermeiden und Alternativen wie gemeinnützige Arbeitsstunden anbieten.

An Gerichten gilt nur ein Kriterium: Die Organisation muss gemeinnützig sein. In Befragungen geben allerdings Richterinnen und Richter an, dass sie bei den Spenden einen Bezug zur Straftat herstellen wollen.

In der Vergangenheit haben mehrere Landes­rechnungs­höfe Reformen gefordert. Sie forderten mehr Kontrolle, öffentliche Informationen und sahen im bestehenden System eine erhöhte Korruptionsgefahr.

„Es muss klar sein, von welchem Richter ein Betrag an wen verteilt wird“, forderte Amtsrichter Ulf Thiele, der Sprecher der Gruppe Strafrecht der Neuen Richter­vereinigung. Die Geld­zuweisungen sollten übersichtlich und öffentlich einsehbar sein. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass Zuweisungs­empfänger öffentlich machen, was mit dem erhaltenen Geld geschieht.“