Eingriffe in Afrika? Diese Vorwürfe erheben die USA im UN-Sicherheitsrat gegen Russland

New York. Die USA und Russland sind im UN-Sicherheitsrat heftig aneinandergeraten. Der amerikanische UN-Botschafter Richard Mills warf vom Kreml unterstützten, privaten Söldnergruppen am Dienstag vor, sich in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Länder einzumischen und damit die Wahrscheinlichkeit zu steigern, „dass gewalttätiger Extremismus (Anm.: in der Sahel-Region) zunehmen wird“. Russland stritt dies ab.

Mills griff bei der Sitzung zu Westafrika und der Sahel-Region die russische Wagner-Gruppe an, der er vorwarf, die extremistische Bedrohung nicht anzugehen, Länder ihrer Ressourcen zu berauben, Menschenrechte zu verletzen und die Sicherheit von UN-Friedenstruppen und Mitarbeitern der Vereinten Nationen zu gefährden. Die politische Koordinatorin der französischen UN-Mission, Isis Jaraud-Darnault, pflichtete Mills bei. „Das Modell“ der Wagner-Söldner habe sich als „absolut ineffizient“ bei der Bekämpfung des Terrorismus erwiesen.

Der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki verwies auf die verschlechterte Sicherheitssituation insbesondere in Mali, Burkina Faso, Nigeria und dem Tschadbecken, außerdem auf die Sorge, dass sich die Instabilität auf westafrikanische Länder an der Küste ausbreiten könnte. „Man kann die destabilisierende Rolle, die die Wagner-Gruppe in der Region spielt, nicht ignorieren. Sie sind Teil des Problems, nicht die Lösung“, sagte er.

Russlands stellvertretende UN-Botschafterin Anna Ewstigneewa wies angebliche Versuche zurück „die russische Hilfe für Mali zu beschmutzen“, wo Moskau eine bilaterale Vereinbarung eingegangen sei, die Übergangsregierung zu unterstützen; das Gleiche gelte für andere Länder des afrikanischen Kontinents.

„Einige Länder haben heute erneut erklärt, dass Russland offenbar die Ressourcen Afrikas plündert und ausbeutet und die Zunahme der terroristischen Bedrohung erleichtert“, sagte sie - und warf diesen Ländern vor, das „in der ganzen Welt und in Afrika“ selbst zu tun.

RND/AP