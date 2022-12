Ein großes Einkaufszentrum bei Moskau hat am Freitag in Flammen gestanden – allerdings bevor die Geschäfte öffneten. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar bei Schweißarbeiten.

Einkaufszentrum zerstört: Ein Toter bei Feuer in der Nähe von Moskau

Moskau. Beim Brand eines Einkaufszentrums in der Nähe von Moskau ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Das Feuer in Chimki sei offenbar bei Schweißarbeiten ausgelöst worden, teilten die Behörden mit.

Der gesamte 17.000 Quadratmeter große Komplex habe in Flammen gestanden, allerdings bevor die Geschäfte öffneten. Die Behörden hatten zunächst erklärt, es handle sich womöglich um Brandstiftung. Später hieß es, beim Schweißen sei offenbar gegen Vorschriften verstoßen worden.

