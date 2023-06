Einwanderung für Fachkräfte wird erleichtert: Fünf Dinge, die sich ändern, und drei Probleme, die bleiben

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein großes Ziel: Die SPD-Politikerin will, dass Fachkräfte hierzulande „durchstarten können“. Den ersten Schritt auf dem Weg dorthin geht die Ampelkoalition am Freitag mit der Verabschiedung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Nach den Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekommt Deutschland so das „modernste und liberalste Einwanderungsrecht“.

Doch welche Neuregeln gibt es, und werden alle Hürden bei der Einwanderung beseitigt?

Das ist neu

Einführung eines Punktesystems: Künftig soll die sogenannte Chancenkarte ein Hebel sein, um Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Die Karte basiert auf einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild: Interessierte erhalten in verschiedenen Kategorien Punkte. Ab einer gewissen Punktzahl dürfen sie nach Deutschland einreisen und sich einen Job suchen. Zu den Kategorien gehören unter anderem eine ausländische Berufsqualifizierung, deutsche Sprachkenntnisse (je besser, desto mehr Punkte), Berufserfahrung und ob die Person eine Qualifizierung in einem Engpassberuf hat.

Mehr Chancen für Menschen mit Berufserfahrung: Arbeitskräfte, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen im Herkunftsland staatlich anerkannten Berufsabschluss haben, dürfen in Deutschland arbeiten. Die Anerkennung des Berufsabschlusses für nicht-reglementierte Berufe (zum Beispiel Elektroniker) ist nicht nötig. Es muss aber etwa eine Gehaltsschwelle eingehalten werden. Die Bundesregierung geht davon aus, dass dadurch die Bürokratie reduziert wird.

Anerkennungspartnerschaften: Den Unternehmen soll ermöglicht werden, mit Fachkräften im Ausland Partnerschaften abzuschließen. Diese erlauben die Einreise von Einwanderern, auch ohne eine Anerkennung der Berufsqualifikation. Die muss aber schnellstmöglich nach dem Ankommen nachgeholt werden. Der Vorteil: Die Fachkräfte können bereits anfangen zu arbeiten und müssen nicht im Ausland warten. Wer seinen Job allerdings verliert, muss sich eine neue Arbeitsstelle suchen oder das Land früher oder später wieder verlassen.

Faeser: „Fachkräftemangel schadet unserem Land“ Der Bundestag debattierte am Donnerstag erstmals über den Gesetzentwurf der Ampelkoalition zur erleichterten Zuwanderung für Fachkräfte. © Quelle: Reuters

Änderungen bei der „Blauen Karte EU“: Die Bundesregierung sieht die „Blaue Karte EU“ als wesentliche Grundlage für qualifizierte Einwanderung. Schon jetzt ermöglicht sie Menschen aus Drittstaaten mit Hochschulabschluss und Job in Deutschland die Einreise. Mit dem neuen Gesetz werden die Mindestgehälter zur Aufnahme einer Arbeit in Deutschland niedriger angesetzt. Sie müssen nur noch mindestens 43.800 Euro brutto pro Jahr verdienen.

Spurwechsel von der Asyl- in die Arbeitsmigration: Die Ampel hat sich im parlamentarischen Verfahren darauf geeinigt, den sogenannten Spurwechsel zu ermöglichen. Jeder, der sich bis zum Stichtag 29. März 2023 noch in einem Asylverfahren befindet, kann unter gewissen Bedingungen in den Arbeitsmarkt wechseln. Dafür müssen die Personen entsprechende Qualifikationen und einen Job vorweisen. Falls sie eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, dürfen sie auch ihre Kernfamilie nachholen. Kritik übt die Unionsfraktion. Die Bundesregierung wolle die Asyl- und Arbeitsmigration vermischen und die Anforderungen an die Qualifikationen senken, sagte der Unionsfraktionsmanager Thorsten Frei (CDU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Damit sendet die Ampel das Signal in die Welt, dass quasi jeder bleiben kann, der es irgendwie ins Land geschafft hat.“ Die SPD sieht in dem Spurwechsel hingegen eine große Chance. „Menschen, die ihren Lebensunterhalt selbst erbringen können, die gut integriert sind, die ihren Platz gefunden haben, sollen die Möglichkeit haben zu bleiben, auch wenn ihr Asylgesuch nicht anerkannt wurde“, betonte SPD-Chefin Saskia Esken im RND-Interview.

Diese Herausforderungen bleiben

Überlastung der Visastellen im Ausland und in den Behörden: Die Visastellen im Ausland gelten als ein Flaschenhals für die Einwanderung, weil die Verfahren aufgrund der Bürokratie und des Personalmangels lange dauern. „Ausländerbehörden und Visastellen müssen ihre Effizienz steigern. Wichtig ist dazu die Digitalisierung der Ausländerbehörden, die leider immer noch nicht durchgängig gelungen ist“, kritisierte die SPD-Chefin Esken. Die Ampel plant allerdings weitere Erleichterungen über das Gesetz hinaus, zum Beispiel, indem das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Potsdam deutlich mehr Visa ausstellt und die Prozesse digitalisiert werden.

Komplizierte Anerkennung von Berufsabschlüssen: Viele Menschen werden über die Anerkennungspartnerschaften nach Deutschland kommen. Sie müssen ihre Qualifikationen schnellstmöglich durch die Behörden bestätigen lassen. Doch die Berufsanerkennung ist kompliziert, da sie von Land zu Land und von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt wird. „Die Kompetenzen sind viel zu sehr verstreut. Das ganze System muss erneuert werden, aber das wird dauern“, räumte Bundesarbeitsminister Heil vor einigen Wochen im RND-Interview ein.

Mangelnde Integrationshilfen: Sollte die Bundesregierung richtig liegen, könnten mehr als 75.000 Fachkräfte jährlich mithilfe der Neuregelungen nach Deutschland kommen. Ob die Kommunen für die Integration der Menschen allerdings gewappnet sind, ist fraglich. Abgesehen von der Wohnungsnot in Groß- und Kleinstädten gibt es nicht ausreichend Angebote, um den Menschen beim Ankommen zu helfen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) schlägt deswegen die Einrichtung von Einwanderungsbüros in den Kommunen vor, die bei der Integration unterstützen. Diese Idee findet in der Regierung aber bisher keine Unterstützung.