Eklat bei EU-Gipfel: keine Einigung bei Asylkompromiss – Scholz erwartet tragfähige Lösung

Beim EU-Gipfel ist den 27 Mitgliedsstaaten wegen einer Blockade durch Ungarn und Polen kein Konsens zur europäischen Asylpolitik gelungen. Dies bestätigten mehrere EU-Diplomaten am Freitagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Es werde keine gemeinsame Erklärung zum Thema Migration geben, sondern ein Papier von EU-Ratspräsident Charles Michel. Ein Sprecher Michels gab auf Twitter das Ende des Gipfels bekannt.

Polen und Ungarn hatten vorbereitete Texte zur Asylpolitik blockiert. Sie lehnen einen Anfang Juni von den EU-Innenministern ohne ihre Zustimmung mehrheitlich beschlossenen Kompromiss ab. Die anstehenden Verhandlungen mit dem Europaparlament im laufenden Gesetzgebungsverfahren können zwar trotzdem starten. Dennoch ist die Blockade der beiden Länder von großer Symbolkraft - und könnte andere EU-Vorhaben gefährden.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban drohte damit, EU-Gelder für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zu blockieren. Die Brüsseler Verhandlungen beschrieb er im staatlichen Radio als „Migrationskrieg“ im Sitzungssaal.

Scholz erwartet trotz Asylstreits tragfähige Lösung

Trotz des Asylstreits beim EU-Gipfel erwartet Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die Europäische Union eine gemeinsame und für alle verbindliche Migrationspolitik beschließen wird. Dies sagte der SPD-Politiker am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Gipfels.

Aus seiner Sicht müssten irreguläre Migration begrenzt und zugleich reguläre Migrationsangebote gemacht werden, sagte Scholz. Dass dies nicht alle Mitgliedsstaaten so sähen wie die große Mehrheit in der Gemeinschaft, sei klar. Es gehöre dazu, dass dies diskutiert werde, „und das hat sich im (Europäischen) Rat auch zugetragen“.

Dass sich die Innenminister Anfang Juni mehrheitlich auf einen Kompromiss in der Asylpolitik verständigt hätten, zeige die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, meinte Scholz. Deutschland hoffe weiter auf Verbesserungen im Gesetzgebungsverfahren. Wichtig sei, dass die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament nun zügig abgeschlossen würden. Er gehe davon aus, dass dies anschließend auch von allen Ländern umgesetzt werde, sagte Scholz.

Bereits Anzeichen fürs Scheitern am Freitagmorgen

Slowenien hatte am Freitagmorgen keine Einigung der 27 Mitgliedsstaaten erwartet. Ungarn sei gegen jede Art von gemeinsamer Erklärung zu dem Thema, sagte der slowenische Regierungschef Robert Golob am Freitagmorgen. Er äußerte die Erwartung, dass stattdessen ein Papier von EU‑Ratspräsident Charles Michel veröffentlicht wird. „Deshalb haben wir entschieden: Lasst uns nicht versuchen, Konsens über etwas zu finden …, was einzelne Mitgliedsstaaten im Prinzip ablehnen“, sagte er. Übereinstimmung der 27 Staaten gebe es darin, dass man sich mehr auf die „externe Dimension“ von Migration konzentrieren wolle. „Ungarn war sehr entschieden, dass es überhaupt keinen Schlussfolgerungen zustimmen wird, in denen Migration erwähnt wird.“

Der luxemburgische Premier Xavier Bettel betonte: „Ich habe lieber keine Schlussfolgerungen als schlechte Schlussfolgerungen.“ Man könne nicht zulassen, dass Polen und Ungarn jetzt und auch künftig Mehrheitsabstimmungen inrage stellten. Der lettische Regierungschef Krisjanis Karins äußerte sich in eine ähnliche Richtung: „Wir haben noch keine Schlussfolgerungen in einem Text, und ich weiß nicht, ob wir welche haben werden.“

In der Nacht waren die Staats- und Regierungschefs der EU ohne eine gemeinsame Erklärung zum Thema Migration auseinandergegangen. Polen und Ungarn hatten eine Abkehr von dem Kompromiss gefordert, den die Innenminister der EU‑Staaten vor knapp drei Wochen erreicht hatten. Doch Deutschland und andere Staaten hielten dagegen. Orban beschrieb die Haltung Ungarns und Polens mit den Worten: „Es war ein Freiheitskampf, kein Aufstand!“

Beide Länder hatten bereits im Vorfeld des EU‑Gipfels einen Boykott der geplanten Asylreform in Aussicht gestellt. „Man will Ungarn dazu zwingen, Migranten-Ghettos zu errichten“, sagte Orban nun in dem Radio-Interview. „Dagegen werde ich mit Händen und Füßen, mit Zähnen und Klauen ankämpfen.“ Er drohte damit, EU‑Gelder für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zu blockieren.

Polen fordert nun, dass jedes EU‑Land selbst darüber entscheiden sollte, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstützt. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte vor dem Gipfel, dass sich sein Land gegen die Asylreform stemme. Sein „Plan ist klar: „Nein“ zur erzwungenen Umsiedlung von Migranten, „Nein“ zu Verletzungen des Vetorechts durch einzelne Staaten und „Nein“ zu Verstößen gegen das Prinzip der Freiheit, das Prinzip der eigenen Entscheidungsfindung durch Staaten, „Nein“ zu von Brüssel durchgesetzten Strafen gegen Staaten.“ Die Aufnahme von Schutzsuchenden sollte freiwillig sein, hieß es in einem polnischen Textvorschlag für die Gipfelerklärung, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Vorgesehen ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Sie sollen künftig nach einem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort würde dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er umgehend zurückgeschickt werden.

Dass es jetzt keine Einigung gibt, ist ein Eklat. Praktisch könnte aber das Gesetzgebungsverfahren weiter laufen. Der nächste Schritt sind Verhandlungen der EU‑Staaten mit dem Europaparlament. Denkbar wäre allerdings, dass Ungarn und Polen aus Protest andere Entscheidungen oder Erklärungen blockieren, bei denen einstimmige Beschlüsse erforderlich sind.

Präsident Zyperns zu EU‑Asylstreit: Solidarität in die Tat umsetzen

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas sagte, sie habe das Gefühl, in den Gesprächen in Brüssel stecke noch viel Bitterkeit aus früheren Diskussionen, etwa aus den harten Verhandlungen zu Migrationsfragen im Jahr 2015. „Aber wenn man einfach zu allem Nein sagt und alle anderen versuchen, Kompromisse zu schließen, funktioniert das nicht wirklich.“

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides hat im festgefahrenen Streit beim EU‑Gipfel um die Asylpolitik zur Geschlossenheit aufgerufen. „Migration ist ein gemeinsames Problem, und wir müssen das, was wir über Solidarität sagen, auch in die Tat umsetzen“, sagte er am Freitagmorgen in Brüssel. Am Abend waren die Staats- und Regierungschefs der EU ohne eine gemeinsame Erklärung zum Thema Migration auseinandergegangen.

Asylpolitik: Erster Tag beim EU-Gipfel in Brüssel bringt keine Einigung Der erste Tag des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel war lang und am Ende ohne die erwartete Einigung im Asylstreit zu Ende gegangen.

„Es gibt zwei Optionen. Entweder wir machen weiter, oder wir geben auf und sagen, dass es keine Gipfelerklärung geben wird, nichts“, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo. „Aber es gibt eine klare Bereitschaft unter der großen Mehrheit der Länder, es zu versuchen“, ergänzte er.

Schwierige Gespräche werden auch zur geplanten stärkeren Zusammenarbeit mit Tunesien in der Migrationspolitik erwartet. Es gibt nach Angaben von Diplomaten vor allem in Italien Unmut darüber, dass Länder wie Deutschland geplante Finanzhilfen für den Staat in Nordafrika an strenge Bedingungen knüpfen wollen. Rom befürchtet demnach, dass die Regierung in Tunis bei zu strengen Auflagen nicht zu mehr Hilfe im Kampf gegen illegale Migration bereit sein könnte. Präsident Kais Saied, der seit mehr als einem Jahr einen zunehmend autokratischen Kurs fährt, lehnte so vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geforderte Reformen zuletzt ab.

Relevant ist die Zusammenarbeit mit Tunesien, weil der Staat derzeit sowohl ein bedeutendes Herkunfts- als auch ein bedeutendes Transitland für unerwünschte Migration über das Mittelmeer in die EU ist. Nach Zahlen der Vereinten Nationen kamen über Tunesien allein in diesem Jahr schon mehr als 30.000 Menschen in Italien an.

