Im Juli wird die Pipeline Nord Stream 1 tagelang abgestellt – über sie fließt sonst der größte Anteil des Gasimports nach Deutschland. Nach Angaben des Betreibers stehen routinemäßige Wartungsarbeiten an. In der Zeit steht weniger Gas zum Auffüllen der deutschen Speicher zur Verfügung.

Erst zu 7,4 Prozent gefüllt: Der größte Gasspeicher in Deutschland, die ehemals zur Gazprom gehörende Anlage im niedersächsischen Rehden.

Hannover.Deutschlands Gasspeicher sind nach dem Winter erst wieder zu etwa 53 Prozent gefüllt. Bis zum Herbst sollen es 90 Prozent sein – doch im Juli wird tagelang der Nachschub fehlen. Die Pipeline Nord Stream 1, durch die das meiste Gas von Russland nach Westeuropa fließt, wird für elf Tage abgestellt. Grund sind nach Angaben des Betreibers notwendige Wartungsarbeiten.

Gaspipeline Nord Stream 1: Lieferstopp wegen Wartung

Mehr als zwei Drittel der russischen Erdgaslieferungen von Russland nach Europa strömten zuletzt über die Pipeline und erreichen die norddeutsche Ostseeküste in Greifswald-Lubmin. Die technisch mögliche Kapazität der Pipeline gibt der Betreiber mit 1,8 Milliarden Kilowattstunden am Tag an.

Folgen des Krieges gegen die Ukraine: Deutsche Unternehmen befürchten Gasknappheit Der Glashersteller SGD Pharma benötigt für die Produktion Gas. Im Zuge des Kriegs befürchtet der Geschäftsführer Claus Meilinger weitreichende Folgen. © Quelle: Reuters

Für die Zeit ab dem 11. Juli aber steht in den Pflichtveröffentlichungen von Nord Stream 1 ein Hinweis auf Wartungsarbeiten. „Verfügbare Kapazität während eines Ausfalls oder eines ungeplanten Ereignisses: 0 Kilowattstunden pro Tag“, heißt es dort. Und das elf Tage lang, bis zum 21. Juli.

„Keine Einspeicherung“ während der Wartung

Der Ausfall wird die deutschen Bemühungen, während der Sommermonate die Gasspeicher zu befüllen, hart treffen. Während der Wartungsarbeiten werde es „wohl keine Einspeicherung geben“, twitterte am Montag der Chef der Bundesnetzagentur in Bonn, Klaus Müller, als Reaktion auf Zeitungsberichte. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ das Thema aufgebracht und die Frage ventiliert, ob die Gaspreise im Winter steigen, wenn Deutschland nicht genug Gas einspeichern kann.

Ganz ungeplant kommen die Wartungen allerdings nicht. Wie aus den Pflichtveröffentlichungen von North Stream 1 hervorgeht, hat es auch im Vorjahr eine elftägige Wartung in Lubmin gegeben. 2020 waren es sogar deutlich mehr Tage.

Verordnung schreibt Füllstand vor

Für Deutschland aber zählt derzeit jeder Tag bei dem Versuch, die Gasspeicher zu füllen, um sich im Winter nicht von Russland erpressbar zu machen. Im Mai hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Verordnung erlassen, die einen Füllstand der Speicher von 80 Prozent zum 1. Oktober, 90 Prozent zum 1. November und nach dem Winter von 40 Prozent zum 1. Februar vorsieht.

Davon ist das Land trotz der Anstrengungen der vergangenen Wochen weit entfernt. Der größte Gasspeicher in Deutschland, die Anlage im niedersächsischen Rehden, war Ende April nur zu 0,5 Prozent befüllt. Inzwischen liegt der Füllstand jedoch bei 7,4 Prozent (Stand: Montag). Teilweise kamen nach Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern (GIE) zuletzt mehr als 230 Millionen Kilowattstunden Gas pro Tag hinzu. So viel Gas wurde zuletzt im Oktober eingespeichert, also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Rehden fasst 4 Milliarden Kubikmeter Gas

Der Gasspeicher in Rehden war bis zum Frühjahr in der Hand des russischen Staatskonzerns Gazprom. Dessen Deutschlandtochter ist inzwischen aber unter der Kontrolle der Bundesnetzagentur. Nach Angaben des Betreibers Astora verfügt die Anlage über eine Kapazität von fast vier Milliarden Kubikmetern Gas. Das entspreche rund einem Fünftel der gesamten Speicherkapazität in Deutschland und dem Jahresverbrauch von rund zwei Millionen Einfamilienhäusern.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.