Elon Musk weist Gerüchte über Rücktritt bei Tesla zurück

New York. Tesla-Chef Elon Musk hat Spekulationen über einen Rücktritt zurückgewiesen. „Es ist nicht wahr“, antwortete Musk auf der Aktionärsversammlung des Elektroautobauers in Austin am Dienstag (Ortszeit) knapp auf eine entsprechende Frage, ohne sich auf eine weitere Diskussion einzulassen.

Die Arbeit sei allerdings bisweilen „ziemlich qualvoll“, räumte Musk ein, der nach dem Kauf von Twitter im Herbst auch dort Chef ist und in dieser Rolle mit umstrittenen Entscheidungen für Furore sorgte. Kritiker monierten, Musks Doppelrolle gehe zulasten von Tesla, zumal Musk auch noch Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX ist.

Musk nannte seinen Einsatz bei Twitter eine „kurzfristige Ablenkung“. Der Kurznachrichtendienst habe zum Überleben eine Art Operation am offenen Herzen gebraucht. Er sei froh, Linda Yaccarino von NBCUniversal als Geschäftsführerin für Twitter gewonnen zu haben. Er selbst werde Twitter dann im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten nur noch vergleichsweise wenig Zeit widmen.

Tesla könnte zukünftig Werbung schalten

Musk deutete an, dass Tesla künftig auch Werbung schalten könnte. „Das hat gewisse Vorteile“, sagte er. „Wir versuchen ein bisschen Werbung und schauen, wie es läuft.“ Bislang verzichtet Tesla auf klassische Werbung und ist dadurch stark auf Musks öffentliche Auftritte angewiesen, die dem Unternehmen kostenlos Aufmerksamkeit verschaffen. Unter anderem schoss er mit SpaceX einen Tesla ins Weltall. Musk hat außerdem 140 Millionen Follower auf Twitter, das er Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar kaufte.

Die kommenden zwölf Monate könnten eine Herausforderung für Tesla werden, räumte Musk ein. Das liege zu einem Großteil an den gestiegenen Zinsen, die für viele den Kauf eines Autos teurer machten.

Musk: Tesla-Software bald sicherer als der Mensch

Musk sagte, die Tesla-Software für autonom fahrende Autos sei kurz davor, sicherer zu fahren als der Mensch. Zuvor hatte er erklärt, das System werde dieses Jahr einsatzbereit sein - ein Versprechen, das Musk seit Jahren macht.

Tesla weist auf seiner Webseite darauf hin, dass seine Autos nicht selbst fahren können und der Mensch jederzeit zum Eingreifen bereit sein muss. Das Unternehmen wurde außerdem von den US-Sicherheitsbehörden aufgefordert, die Software zurückzurufen, weil sie in einigen Fällen die Verkehrsregeln nicht beachtet hat. Das Problem soll durch ein Update behoben werden.

