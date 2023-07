Warum die Ampel nun über das Elterngeld streitet

Berlin. Die Ampelkoalition streitet mal wieder. Diesmal über die Ausgestaltung des Elterngeldes. Wir erklären Hintergründe und Details.

Was ist das Elterngeld?

Wer ein Kind bekommen hat und für die Betreuung den Job einschränken oder ganz unterbrechen will, kann als Lohnersatz Elterngeld beantragen. Den Eltern stehen gemeinsam insgesamt 14 Monate Basiselterngeld zu, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen und ihnen dadurch Einkommen wegfällt. Sie können die Monate frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens zwei und höchstens zwölf Monate für sich in Anspruch nehmen. Je nach Einkommen beträgt das Elterngeld zwischen 300 und 1800 Euro. Anspruch haben Paare nur, wenn das zu versteuernde Einkommen zusammen unter 300.000 Euro liegt. Bei Alleinerziehenden gelten 250.000 Euro.

Was ist „zu versteuerndes Einkommen“?

Das ist der Bruttolohn vermindert um steuerliche Freibeträge, Werbungskosten oder Sonderausgaben. Abziehbar sind zum Beispiel die Freibeträge für Kinder, die Beiträge zur Krankenversicherung oder Rentenbeiträge. Das kann sich auf über 20.000 Euro pro Person und Jahr summieren.

Elterngeld und Einkommensgrenze - worüber wird gestritten?

Am Wochenende wurde bekannt, dass im Zuge der Sparbemühungen der Koalition die Einkommensgrenzen zum Bezug des Elterngeldes abgesenkt werden sollen. Nach dem Vorschlag von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll die Grenze bei Paaren auf 150.000 Euro (zu versteuerndes Einkommen) halbiert werden, der Wert für Alleinerziehende ist bisher nicht bekannt. Die 150.000 Euro entsprechen einem Bruttoeinkommen von 170.000 bis 180.000 Euro. Die FDP lehnt die Absenkung ab.

Wie kam es zu dem Kürzungsvorschlag?

Inzwischen ist ein Briefwechsel zwischen dem Familien- und dem Finanzministerium dazu bekannt. Danach forderte Haushaltsstaatsekretär Werner Gatzer (SPD) im Zuge der Haushaltsberatungen für den Etat 2024 das Familienministerium auf, dass ein Einsparbeitrag von 500 Millionen Euro „durch eine ausgabenreduzierende Reform des Elterngeldes zu erzielen ist“. Das hat Paus wohl zu Recht als Anweisung des von Christian Lindner (FDP) geführten Finanzministeriums verstanden. Allerdings hat das Ministerium offengelassen, wie die Einsparung beim Elterngeld erzielt werden soll. Möglich wäre daher auch gewesen, die Höhe des Elterngeldes oder die Bezugsdauer zu reduzieren.

Was passierte dann?

Paus entschied sich gegen eine Absenkung des Elterngeldes und begründete das in einem Schreiben an Lindner damit, dass im Koalitionsvertrag sogar eine Dynamisierung vereinbart worden sei. „Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung wäre vielmehr eine Inflationsanpassung geboten – den Festlegungen des Koalitionsvertrags entsprechend“, schrieb sie. Sie entschied sich daher für die Einkommensgrenze – als das aus ihrer Sicht kleinere Übel.

Zugleich machte sie aber auf Gleichstellungsprobleme aufmerksam, die sich dann ergäben. Paus begründet das so: Wenn zum Beispiel eine Mutter vor der Geburt ein Einkommen von 50.000 Euro habe und der Mann von 100.000 Euro, erhalte sie im Falle des Job-Ausstiegs nicht einmal den Mindestanspruch von 300 Euro. Daher sei sie auf das Einkommen des Mannes angewiesen. „Damit erhöhen wir bei den Eltern, die oberhalb der Einkommensgrenze die Anreize, dass jene Personen, die weniger verdienen, zuhause bleiben“, so Paus. Das könne zu einer Abhängigkeit der Mutter führen, „was auch unserer gemeinsamen politischen Linie sonst fremd ist“.

Wie reagierte Lindner?

Lindner lehnte den Vorschlag in einem weiteren Schreiben nicht rundweg ab. Er ging allerdings auf Abstand zum Brief seines Staatssekretärs, in dem er Einsparungen beim Elterngeld nicht mehr als Anweisung, sondern nur noch als unverbindlichen Vorschlag darstellte. Man habe nur auf „Potenziale für Einsparungen und Reformen aufmerksam gemacht“. Und er ergänzte. „Der notwendige Einsparbeitrag kann aber selbstverständlich auch an anderen Stellen Ihres Etats realisiert werden.“ Dazu sei das Finanzministerium stets gesprächsbereit.

Das wiederholte er dann auch öffentlich, nach dem Vorschlag bekannt wurde. Die FDP-Bundestagsfraktion kündigte allerdings umgehend Widerstand gegen deutlich gesenkte Einkommensgrenzen an. „Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen“, sagte Fraktionschef Christian Dürr. Das gelte insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie, so der FDP-Politiker.

Sein Finanzministerium will nur auf „Potenziale für Einsparungen und Reformen aufmerksam gemacht“ haben, sagt Christian Lindner. Ein Briefwechsel legt einen anderen Schluss nahe. © Quelle: IMAGO/photothek

Wie ist der Vorschlag zu bewerten?

Bei der von Paus vorgeschlagenen Absenkung wären nach der Steuerstatistik nur zwischen fünf und sieben Prozent der Steuerzahler betroffen. Zusätzliche muss berücksichtigt werden, dass Eltern in der Regel jünger sind, die Karriereleiter im Beruf noch nicht erklommen haben und damit vergleichsweise nicht so viel Geld verdienen. Der Anteil der tatsächlich Betroffenen liegt also wahrscheinlich noch einmal niedriger, als es die Steuerstatistik vermuten lässt. Die Argumente von Paus sind gleichwohl nicht von der Hand zu weisen. Sie verlieren aber an Kraft, wenn nur ein Bruchteil der Eltern tatsächlich von der Kürzung betroffen sind.

Wie geht es jetzt weiter?

Obwohl das Bundeskabinett am Mittwoch den Haushaltsentwurf Lindners für 2024 beschlossen hat, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Änderungen beim Elterngeld müssten im geplanten „Haushaltsfinanzierungsgesetz“ beschlossen werden, das erst Mitte August auf der Tagesordnung das Kabinetts stehen soll. Bis dahin hat die Ampelkoalition Zeit, ihren neuen Streit beizulegen.