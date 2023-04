Macron setzt Frankreichs Rentenreform mit seiner Unterschrift um

Einen Tag nach der Zustimmung des französischen Verfassungsrats zu großen Teilen der Rentenreform ist die umstrittene Erhöhung des Renteneintrittsalters am Samstag in Kraft getreten. Präsident Emmanuel Macron unterzeichnete das Gesetz und es wurde im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht. Die genehmigten Veränderungen würden ab September umgesetzt, erklärte Regierungssprecher Olivier Véran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neun Mitglieder des Rats, des französischen Verfassungsgerichts, erklärten die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre – das Kernelement der Reform – am Freitag für verfassungsmäßig. Für Macron bedeutete das nach monatelangen Massenprotesten gegen sein Vorhaben einen Erfolg. Einige andere Elemente des Gesetzes lehnte der Verfassungsrat hingegen ab.

Frankreichs Präsident Macron unterzeichnet umstrittenes Rentengesetz Gegen die Reform, mit der das reguläre Rentenalter von 62 auf 64 Jahre steigt, gibt es seit Monaten Streiks und zum Teil gewalttätige Proteste. © Quelle: Reuters

Gewerkschaften wollen weiter protestieren

Nach der Entscheidung des Verfassungsrats kam es in Paris und anderen Städten des Landes spontan zu Demonstrationen. Die großen Gewerkschaften, die seit Januar zwölf landesweite Protestrunden gegen das Vorhaben organisiert hatten, haben angekündigt, ihren Protest bis zu einer Rücknahme der Reform fortzusetzen. Sie riefen für den 1. Mai, den Tag der Arbeit, zu neuen Massenprotesten auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Umfragen stürzte Macrons Popularität auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Der Präsident will sich nach Angaben seines Büros am Montagabend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Dabei werde er versuchen, die Spannungen in Land zu beruhigen und Entscheidungen der vergangenen Monate bezüglich der Reform zu erläutern, sagte Sprecher Véran.

Macron umgeht Parlament

An der Reform führte nach Meinung von Präsident Macron kein Weg vorbei. Weil sie die nötigen Stimmen für den Beschluss der Rentenreform in der Nationalversammlung nicht sicher hatte, umging die Regierung ein Votum, indem sie einen Sonderartikel der Verfassung nutzte. Die Folge waren nicht nur Proteste der Opposition, sondern auch zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung, die allerdings scheiterten. Dadurch galt die Reform als verabschiedet. Damit sie in Kraft treten konnte, musste allerdings noch der Verfassungsrat zustimmen.

Macron war vor seiner ersten Wahl zum Präsidenten 2017 mit dem Versprechen angetreten, die französische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Seitdem hat seine Regierung es Unternehmen leichter gemacht, Beschäftigte anzuheuern und zu entlassen, Unternehmenssteuern gesenkt und es Arbeitslosen schwerer gemacht, staatliche Leistungen zu beanspruchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter