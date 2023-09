Empörung über Merz-Aussage: „Auf dem Niveau eines russischen Troll-Accounts“

Berlin. Friedrich Merz sorgte am Donnerstag für Aufregung, ja Empörung – wieder einmal. Der CDU-Chef und Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag hatte dem Fernsehsender der Tageszeitung „Die Welt“ ein Interview gegeben. Dabei hatte er mit Blick auf die Debatte zur Eindämmung der irregulären Migration gesagt: „Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen.“ Und dann hatte er, gemünzt auf die Asylbewerber hinzugefügt: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“ Es hagelte Kritik.

Zwar erklärte der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge: „Wir müssen die Grundsatzdebatte führen, wie wir die Finanzierbarkeit und die Akzeptanz der sozialen Absicherung und Sicherungssysteme erhalten können. Dabei geht es auch um Gerechtigkeit gegenüber jenen, die jahrelang Beiträge in das System eingezahlt haben.“ Sein Parteifreund Christoph Ploß betonte: „Sehr gut, dass Friedrich Merz hier Klartext spricht!“

Kritik aus den eigenen Reihen: „Bloßes Kopieren rechtspopulistischer Formeln“

Ein CDU-Mann, der nicht genannt werden will, zeigte sich hingegen „entsetzt“. Das sei keine Sprache, „die eine demokratische Partei verwenden sollte“. Er warf Merz das „bloße Kopieren rechtspopulistischer Formeln“ vor. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, erklärte bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag: „Die Aussagen sind objektiv falsch und menschlich niederträchtig.“ Merz bewege sich hier „auf dem Niveau eines russischen Troll-Accounts“.

Am Mittwoch hatte Kanzler Olaf Scholz noch ein Machtwort gesprochen. Der SPD-Politiker hatte in der Kabinettssitzung erklärt, dass er die Zustimmung der Bundesregierung zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) erwarte, auf das sich die Innenminister der Europäischen Union Anfang Juni im Grundsatz verständigt hatten und an das sie am Donnerstag in Brüssel weiter Hand anlegten. Es sieht im Kern Asylverfahren für Menschen ohne echte Bleibeperspektive an den EU-Außengrenzen vor – sowie die Verteilung der anerkannten Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten.

Dabei ging es in den letzten Tagen vor allem um die so genannte Krisenverordnung. Sie besagt, dass bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden kann, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Zudem könnte der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren infrage kommt.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte Bedenken. Der Krisenmechanismus ermögliche es Staaten an den Außengrenzen nämlich ebenfalls, wegen Überlastung noch mehr Flüchtlinge als bisher bis nach Deutschland durchzuwinken, teilte sie mit. Kritiker halten das für eine Schutzbehauptung, weil den Grünen in Wahrheit die haftähnlichen Bedingungen ein Dorn im Auge seien. Fest steht, dass der Kanzler deutlich machte: das Gemeinsame Europäische Asylsystem dürfe nicht am deutschen Widerstand scheitern. Entsprechend signalisierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Brüssel die Bereitschaft zum Mitmachen.

Merz-Aussage inhaltlich so nicht korrekt

Das Hin und Her war unterdessen freilich längst zu einem Randthema geworden. Kernthema waren die jüngsten Äußerungen von Merz zur angeblich privilegierten Zahnbehandlung von abgelehnten Asylbewerbern – zumal sie inhaltlich so nicht stimmen. Ende 2022 lebten in Deutschland zwar laut Statistischem Bundesamt 304.308 Ausländer, die eigentlich ausreisepflichtig wären. Davon sind indes 248.145 geduldet und können aus verschiedenen Gründen, darunter mangelnde Ausweispapiere, nicht abgeschoben werden. Zudem sind Asylbewerber in den ersten 18 Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland nicht krankenversichert und bekommen lediglich eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung. Zahnersatz ist laut Asylbewerberleistungsgesetz bloß möglich, wenn er aus „medizinischen Gründen unaufschiebbar ist“.

Nach den 18 Monaten erhalten Flüchtlinge eine Gesundheitskarte, die der Versorgung in der Gesetzlichen Krankenversicherung ähnelt. Die Kassen bezahlen jedoch in der Regel keine Brücken oder Kronen komplett, sondern übernehmen 60 Prozent der Kosten. Davon, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber beim Arzt sitzen und sich die Zähne neu machen lassen, während die deutschen Bürger nebendran keine Termine kriegen, kann also keine Rede sein. Das unterstrich auch der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Christoph Benz. Er sagte: „Die Aussagen von Herrn Merz können wir so nicht bestätigen. In der Zahnmedizin bekommt man eigentlich immer noch zeitnah einen Termin, in Notfällen sowieso.“

CDU/CSU-Fraktion wollte Ausschnitt zunächst nicht zeigen

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollte den Ausschnitt zunächst gar nicht verbreiten. Aus einem Video, das ihre Pressestelle nach dem TV-Talk auf X veröffentlichte, wurde der vielkritisierte Satz rausgeschnitten. Erst nach vielen verwunderten bis hämischen Kommentaren publizierte die Fraktion das Video komplett. Es hieß, man habe den Satz als nicht so relevant angesehen.