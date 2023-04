Ende der Atomkraftwerke: Das müssen Sie zum Atomausstieg wissen

Das endgültige Aus der Atomkraftwerke in Deutschland steht bevor. Am Samstag werden die drei letzten Meiler abgeschaltet. Was bedeutet das für die Stromversorgung?

Nun also wirklich: Am Samstag werden die letzten drei verbliebenen Kernkraftmeiler abgeschaltet. Dann muss Deutschland ohne aus hierzulande erzeugtem Atomstrom auskommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Rückbau, Sicherheit und Stromversorgung.

Warum werden die AKW abgeschaltet?

Den Atomausstieg hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Jahr 2011 beschlossen. Als Enddatum wählte die damalige Koalition den 31. Dezember 2022. Aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine und der Bedrohung der Energieversorgungssicherheit entschied Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 2022 per Richtlinienkompetenz, dass die Meiler erst am 15. April diesen Jahres vom Netz gehen. Zuvor hatten sich FDP und Grüne in der Ampel wochenlang wegen der von den Liberalen geforderten AKW-Laufzeitverlängerung gezofft.

Wie gefährlich sind die deutschen Atomkraftwerke?

Der Betrieb von Atomkraftwerken geht immer mit einem Risiko einher. Auch in Deutschland kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu Störanfällen, allerdings nicht zu heftigen Unfällen wie in Fukushima (Japan). Um Unfällen zuvorzukommen, gibt es regelmäßige Prüfungen der Meiler: Alle zehn Jahre muss beispielsweise eine sogenannte Periodische Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund des Ausstiegs ist die letzte dieser Prüfungen allerdings schon 13 Jahre her – das ist gesetzeskonform. Weil die Laufzeit nur um wenige Monate verlängert wurde, musste diese Prüfung auch nicht nachgeholt werden. Damit geht jedoch ein erhöhtes Risiko einher. Äußerliche Faktoren bedrohen zudem den Betrieb: Ein Beispiel dafür sind die Atomkraftwerke in der Ukraine, die immer wieder Angriffen ausgesetzt sind.

IAEA-Chef Grossi: „Eines Tages wird uns das Glück verlassen“ Vielerorts fiel nach landesweiten russischen Raketenangriffen der Strom aus. Europas größtes AKW wurde über Dieselgeneratoren notversorgt. © Quelle: Reuters

Wie läuft die Abschaltung ab?

Nach der Abschaltung müssen die Atomkraftwerke unter hohen Sicherheitsstandards zurückgebaut werden. Dazu gehört beispielsweise die Abkühlung der Brennelemente. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die ebenfalls für Reaktorsicherheit zuständig ist, geht davon aus, dass der Rückbau Jahrzehnte dauern wird. In der Regel seien dafür bis zu 15 Jahre veranschlagt, sagte sie jüngst in der Bundespressekonferenz. Grundsätzlich liege der Rückbau in der Hand der Betreiber. Auch die Endlagerung des Atommülls steht noch aus. Ein unterirdisches Endlager für hochradioaktiven Müll ist nach wie vor nicht gefunden.

Wie viel Strom decken die drei verbliebenen Atomkraftwerke?

Die Meiler Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen, und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg haben 2022 6,4 Prozent des in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom ausgemacht, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Im Vergleich zu 2021 sank der Anteil stark, weil Ende 2021 die drei Meiler Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf abgeschaltet worden waren. Der wichtigste Energieträger war im Jahr 2022 wie zuvor auch die Kohlekraft.

Was bedeutet die Abschaltung für die künftige Stromversorgung?

Die sechs Prozent Atomstrom dürften künftig auch durch mehr Strom aus Kohlekraftwerken gedeckt werden, die besonders viel CO2 ausstoßen. Die Kohlekraftwerke hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr wieder reaktiviert, um Gas zu sparen und die Abhängig zu Russland zu verringern. Nach Ansicht des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), ist der 15. April daher „im wahrsten Sinne des Wortes ein schwarzer Tag für das Klima“. Für die Grundlast sei Deutschland nach diesem Datum insbesondere auf die klimaschädliche Kohle angewiesen, sagt der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Grundlast bezeichnet die elektrische Leistung, die konstant in einer Region benötigt wird.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht von einem grundsätzlichen neuen Aufbau der Stromversorgung aus und prognostizierte einen Anteil von 80 Prozent erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030. Dieses Ziel hält man in der Wirtschaft für möglich. „80 Prozent Erneuerbare Energien in der Stromversorgung bis 2030 bei gleichzeitiger Erfüllung des Kohleausstiegs und 100 Prozent Erneuerbare in Strom, Wärme und Mobilität bis spätestens 2045 sind erreichbar“, schätzt Simone Peter, Präsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energie, auf RND-Anfrage ein. Dafür müsse die Politik bei der Energiewende aber „klaren Kurs“ halten.

Ist die Energieversorgung gesichert?

Darüber ist man sich in Wirtschaft und Politik nicht einig. Wirtschaftsminister Habeck betonte, die Energieversorgung sei sicher. „Die Energieversorgungssicherheit in Deutschland wurde in diesem schwierigen Winter gewährleistet und wird auch weiter gewährleistet sein“, sagt er der Funke-Mediengruppe. „Wir haben die Lage im Griff durch die hohen Füllstände in den Gasspeichern und die neuen Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten und nicht zuletzt durch mehr erneuerbare Energien.“

Das sieht der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), anders. „Bei der Versorgungssicherheit sind wir noch nicht über den Berg“, warnt der Christdemokrat. Auch der CDU-nahe Wirtschaftsrat kritisierte die Verknappung des Stromangebots. „In Zeiten globaler Spannungen ist es äußerst unklug, die Abhängigkeit von einzelnen Energieträgern weiter zu erhöhen. Deutschland benötigt gerade jetzt eine breiter aufgestellte Energieversorgung“, sagte Präsidentin Astrid Hamker dem RND.

Wie wirkt sich die Abschaltung auf die Wirtschaft aus?

Es gibt Befürchtungen, dass die Strompreise künftig massiv ansteigen könnten. „Die Abschaltung der Kernkraftwerke am kommenden Samstag ist eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei hohen Inflationsraten das Angebot auf dem Energiemarkt zu verknappen, ist eine ökonomisch unkluge Entscheidung“, so Astrid Hamker vom Wirtschaftsrat. Die Abschaltung der Kernkraftwerke verteuere die Strompreise, fügt sie hinzu. Hingegen erhofft sich die Erneuerbaren-Energie-Industrie einen Boom beim Ausbau. „Der Ausstieg bedingt auf breitester Front die Nutzung aller erneuerbaren Technologien“, prognostiziert Peter vom Bundesverband Erneuerbare Energie.





