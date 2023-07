Lindner will Ehegattensplittings nicht in dieser Legislatur abschaffen

Verbindungen zum FSB?

Estland liefert mutmaßlichen russischen Waffenschmuggler an USA aus

Wadim K. soll Verbindungen zum Kremlgeheimdienst FSB und mit Waffenschmuggel die „russische Kriegsmaschinerie“ unterstützt haben. Seit Oktober saß er deshalb in Estland in Haft. Nun wird er in die USA ausgeliefert. Soll er gegen in Russland inhaftierte US-Amerikaner ausgetauscht werden?