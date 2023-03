Die FDP hat Deutschland geschadet

In vielen EU-Mitgliedsstaaten gibt es eine Koalitionsregierung wie in Deutschland nicht, weshalb sich für das deutsche Abstimmungsverhalten in Brüssel ein Begriff eingebürgert hat: German vote – eine Enthaltung wegen Uneinigkeit unter mehreren Regierungsparteien. Im Ringen um das EU-Verbot von neuen Verbrennungsmotoren ab 2035 hat nun jedoch die FDP, deren Chef den Satz prägte, es sei „besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“, das „deutsche Votum“ auf ein neues Niveau gehoben.

Denn dass es inhaltlich falsch ist, wie die FDP den Verbrennungsmotor mit E-Fuels retten will, hat ja bereits so ziemlich jeder Wissenschaftler, Automobilkonzern und vor einem Jahr auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing zu Protokoll gegeben: Energieträger müsse man einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Und die aus Ökostrom hergestellten E-Fuels sind im Verbrenner extrem ineffizient und noch lange Mangelware. Schlimm genug, dass sich die FDP zuletzt dümmer gestellt hat, als sie ist, sei es aus Ideologie oder Populismus.

Große Zeit- und Energieverschwendung

Dass EU-Kommission und Bundesregierung nun auf einen Kompromiss zusteuern, ist eine gute Nachricht. Hinter beiden liegt dennoch große Zeit- und Energieverschwendung: Der EU-Gipfel sollte über die Ukraine und die EU-Wirtschaft sprechen, musste sich stattdessen mit einem längst geschnürten Kompromiss neu befassen. Zudem hat Deutschland Mitgliedsstaaten, Parlament und Kommission brüskiert.

So ist der Schaden größer als das Thema: Das Vertrauen in die deutsche Verlässlichkeit bei EU-Gesetzgebungsverfahren ist erschüttert. Sogar der deutsche EU-Botschafter klagt intern, Deutschland agiere in Brüssel unkoordiniert, sprunghaft und unzuverlässig. So finde man keine Partner für eigene Anliegen, so lasse sich keine Europapolitik machen. Sprich: Die FDP hat einen Weg gefunden, wie man zugleich falsch und NICHT regiert. Inzwischen sollten die Liberalen verstanden haben, dass sie nicht mehr auf der Oppositionsbank sitzen, sondern jetzt eine staatstragende Partei sind – oder jedenfalls schnellstens werden sollten.