Ende von „No-Covid“: Wie hart wird Chinas Winter-Welle?

Eine Frau unterzieht sich in einer Coronavirus-Teststelle in Peking einem routinemäßigen COVID-19-Rachenabstrich.

In Peking bilden sich bereits lange Schlangen vor den Fieberkliniken. In den kommenden Monaten könnten sich hunderte Millionen Chinesen mit dem Coronavirus anstecken. Doch in den Statistiken sinken die Fälle – zumindest auf dem Papier.