﻿Weil sich die Endlagersuche verzögert: Hochradioaktiver Müll bleibt länger in Lubmin

Erstmals hat eine Bundesbehörde Verzögerungen bei der Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktiven Abfall eingeräumt. Geplant war eine Inbetriebnahme 2050. Nun tritt wohl das ein, was viele Kritiker befürchtet haben: Lubmin wird seinen hochradioaktiven Abfall so schnell nicht los.

Lubmin. Die Castoren mit hochradioaktivem Abfall werden vermutlich noch weit bis in die zweite Jahrhunderthälfte hinein in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) lagern. Das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) geht eigenen Angaben nicht mehr davon aus, dass wie ursprünglich geplant bis 2031 ein Standort für ein tiefengeologisches Endlager in Deutschland gefunden worden ist.

„Der mit der Suche beauftragte Vorhabensträger – die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mbH – hat bislang keinen Plan vorgelegt, wie er innerhalb der verbleibenden neun Jahre das in der Tat umfangreiche Verfahren durchführen kann“, so ein Sprecher der Bundesbehörde. Damit dürfte der gesamte Zeitplan ins Wanken geraten. Ursprünglich sollte das Endlager im Jahr 2050 in Betrieb gehen und in den Folgejahren auch die 74 Castoren aus Lubmin in den Tiefenstollen umgelagert werden.

Zeitplan von vornherein „sehr ambitioniert“

„Wir erwarten, dass der Bund darauf hinwirkt, dass ein verlässlicher Zeit- und Arbeitsplan für die weiteren Schritte der Endlagersuche vorgelegt wird“, so Landesumweltminister Till Backhaus (SPD). Offiziell seien die Verzögerungen dem Land noch nicht mitgeteilt worden. Der Zeitplan, bis 2031 einen Standort festzulegen, sei von vornherein ein „sehr ambitioniertes Ziel“ gewesen. Der Bund steht aus Sicht des Landes nun in der Pflicht, für alle Zwischenlager einheitliche Anforderungen zur verlängerten Zwischenlagerung festzulegen.

Nach dem Aus der umstrittenen Endlagerpläne für Gorleben hatte der Bund die Standortsuche auf Null gesetzt und dafür ein Verfahren angeschoben, das auf Transparenz und größtmögliche Öffentlichkeitsbeteiligung setzt. Das Problem: Aus allen Regionen hagelt es Kritik. Niemand will das Lager, in dem der hochradioaktive Abfall bis zu einer Million Jahre sicher eingeschlossen sein soll, in seiner Nähe haben.

„Gute und wirksame Beteiligung braucht Zeit“, begründete eine BGE-Sprecherin die Verzögerungen. Die BGE stellt eigenen Angaben zufolge gerade einen „methodischen Vorschlag zur weiteren Eingrenzung der 90 Teilgebiete auf wenige und kleine Standortregionen“ zur Diskussion. Aus MV gehören unter anderem Rügen-Hiddensee, die Region westlich von Rostock bis zur Grenze nach Schleswig-Holstein und das Müritz-Gebiet zu den potenziellen Teilgebieten.

EWN: Benötigen keine heiße Zelle

Für den Umweltverband BUND sind die absehbaren Verzögerungen ein Grund mehr, für das neue Lubminer Zwischenlager (Estral) auf den Einbau einer „heißen Zelle“ – einen abgeschirmten Bereich zur Reparatur von Castoren – zu drängen. „Wenn man diese lange Zeit mit dann überalterten Castoren überbrücken muss, benötigt man eine heiße Zelle“, so BUND-Landeschefin Corinna Cwielag.

Das Bundesamt hatte in dieser Woche die Einwendungen gegen das Estral erörtert, das 2027 in Betrieb gehen soll und das aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen nach den Terroranschlägen von 2001 und dem GAU im Atommeiler im japanischen Fukushima gebaut werden muss.

Die Forderungen nach einem Einbau einer heißen Zelle hatte die EWN GmbH zurückgewiesen. „Eine heiße Zelle bereits heute zu errichten, wäre mit sehr vielen Risiken behaftet, weil wir die heiße Zelle innerhalb der beantragten Lagerzeit auf keinen Fall benötigen“, so EWN-Chef Henry Cordes. Auch das BASE als Genehmigungsbehörde hält den Einbau nicht für erforderlich.

„Keine kritische Diskussion auf Augenhöhe“

Der energiepolitische Sprecher der Grünen, Hannes Damm, befürchtet, dass die Castoren bis in die 2070-er Jahre hinein in Lubmin stehen werden. Deshalb sei es unverständlich, dass die EWN die in der Erörterung geäußerten Bedenken nicht ernst genommen habe. „Es hat keine kritische Diskussion auf Augenhöhe gegeben“, so Damm.

Das BASE habe zudem mit minimal möglichem Aufwand agiert, um den gesetzlichen Anforderungen gerade so zu genügen. Er befürchtet, dass Genehmigungen ohne Prüfung der Castor-Behälter einfach verlängert werden. Die erste Castor-Genehmigung in Lubmin läuft 2036 aus.

Dennoch: der grundsätzliche Ansatz, bei der Standortauswahl für ein Endlager auf Transparenz zu setzen, sei richtig. „Gründlichkeit muss vor Schnelligkeit gehen.“ Um die Standortauswahlprozesse wieder zu beschleunigen, müssten die Bundesbehörden im Zweifel personell aufgerüstet werden.

Zwischenlager auf 100 Jahre ausgelegt

EWN-Chef Henry Cordes bedauert eine Verlängerung der Standortsuche über 2031 hinaus. „Es darf dadurch und zu einem so frühen Zeitpunkt keinesfalls der Handlungs- und Entscheidungsdruck aus dem Endlagersuchprozess herausgenommen oder reduziert werden“, warnte er.

Nach EWN-Angaben ist das neue Zwischenlager mit seinen 1,80 Meter starken Wänden baulich auf 100 Jahre ausgelegt. Die Genehmigung sei unbefristet. „Die EWN wird als Betreiber die sichere Zwischenlagerung solange sicherstellen, bis die Castoren vom Bund zur Anlieferung an ein tiefengeologisches Endlager abgerufen werden.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.