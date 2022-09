Noch dieses Jahr: Vereinigte Arabische Emirate liefern Gas und Diesel nach Deutschland

Deutschland wird in den kommenden Monaten Gas und Diesel von den Vereinigten Arabischen Emiraten beziehen. Noch in diesem Jahr sollen 137.000 Kubikmeter Flüssigerdgas (LNG) nach Hamburg geliefert werden. Insgesamt will Bundeskanzler Scholz bei den Energielieferungen auf „vielfältige Quellen“ setzen.

Es sollte nicht einfach eine Einkaufstour für fossile Energie werden, dennoch bringt Kanzler Scholz von seiner zweitägigen Reise nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar einen Deal mit, der dabei hilft, in Deutschland im Winter die Wohnungen zu heizen.

Noch in diesem Jahr sollen 137.000 Kubikmeter LNG Richtung Deutschland aus den Vereinigten Arabischen Emiraten losgeschickt werden, die Anfang 2023 im Hamburger Hafen ankommen sollen. Weitere mehrjährige Lieferungen sollen folgen. RWE unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag mit dem staatseigenen Unternehmen der Emirate, ADNOC.

Mit dem gleichen Unternehmen kam der deutsche Energie­logistik­riese Hoyer für den Kauf von 33.000 Tonnen Diesel noch im September ins Geschäft. Weitere monatliche Lieferungen von bis zu 250.000 Tonnen sollen folgen.

Scholz dringt in allen drei Ländern mit allen Gesprächspartnern auch auf den Wandel weg von fossiler Energie hin zu den Erneuerbaren. „Ich möchte, dass wir beides hinkriegen“, sagte der Kanzler bei seiner zweiten Station der Reise in Abu Dhabi. Beides also: „Eine Verbesserung der aktuellen Liefersituation und die Ausweitung unserer Möglichkeiten“, fährt Scholz fort und sagt, was er seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine schon oft betont hat: Deutschland habe sich in der Vergangenheit auf wenige Lieferanten beschränkt.

Nun will man „vielfältige Quellen“ haben. Gleichzeitig gehe es um die langfristige Weiter­entwicklung zur Klima­neutralität. Das wiederum geht aus Sicht des Kanzlers „nur in enger Kooperation mit den Ländern, die bisher große Mengen fossiler Energie“ gestellt hätten – Länder eben wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

Scholz am Golf: Auf der Suche nach Energie- und Wirtschaftspartnerschaften In Saudi-Arabien traf der Bundeskanzler am Samstag mit Kronprinz bin Salman zusammen. © Quelle: Reuters

Neben Deals für fossile Energieträger, wurde auch eine Zusammenarbeit bei Erneuerbaren Energien unterzeichnet. „Ich begrüße die Unterzeichnung der gemeinsamen Absichtserklärung über den ‚Energy Security and Industry Accelerator ESIA‘ (ESIA)“, sagte Scholz. Mit ESIA ermögliche man die rasche Umsetzung strategischer Leuchtturmprojekte in den Schwerpunktbereichen Erneuerbare Energien, Wasserstoff, LNG und Klimaschutz, so der Kanzler.

Zum Vergleich: Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine floss allein am 1. Februar nach Angaben des Betreibers Gas mit einer Energiemenge von 1,7 Millionen Kilowattstunden durch die Pipeline Nord Stream 1. Die jetzt vereinbarte erste Lieferung von 137 000 Kubikmetern Flüssiggas für RWE per Schiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entspricht 1,37 Millionen Kilowattstunden.

