﻿Energiekosten zu hoch: Erste Kita in Sachsen stellt den Betrieb ein

Dresden. Die erste Kindertagesstätte in Sachsen stellt ihren Betrieb über den Winter wegen der hohen Energiekosten ein. Betroffen ist die Kita Striegistaler Spatzen in Oberschöna, einer Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen. Eine entsprechende Information hat die Kommune auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als Gemeinde müssen wir unsere Kosten in allen Bereichen reduzieren und optimieren“, schreibt Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU). „Dabei müssen wir die Interessen aller Einwohner berücksichtigen, auch wenn es für einige Familien keine gute Situation ist.“

Fernwärmebetreiber ruft zum Sparen von Energie und Gas auf Der Vorstandsvorsitzende der Vattenfall Wärme Berlin AG, Christian Feuerherd, appelliert zudem an die Verbraucher, nicht auf Elektroheizungen auszuweichen. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kita soll bis April 2023 den Betrieb einstellen. „Die geringe Kinderzahl, 13 Kinder in der Kita und drei Kinder in der Kindergrippe, steht in keinem Verhältnis zu den Kosten“, so Gerhardt. „Deshalb musste ich schweren Herzens entscheiden, die Kita in den Wintermonaten zu schließen. Wir haben ausreichend Plätze in unseren Einrichtungen der Gemeinde, sodass alle Kinder weiterhin betreut werden können.“ Er sei sich aber bewusst, „dass es für die Kinder, die Eltern und auch die Beschäftigten keine einfache Zeit wird“.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Elternabend in dieser Woche geplant

Weitere Fragen zur Schließung beantwortete die Gemeinde auf Anfrage der „Leipziger Volkszeitung“ nicht. Man wolle einen Elternabend in dieser Woche abwarten, bevor man weitere Details herausgebe, hieß es.

Das Unverständnis in der Elternschaft ist aber anscheinend groß, wie der Bürgermeister in seinem Schreiben andeutet: „Einzelne Eltern haben bereits angekündigt, ihre Kinder in Kitas anderer Gemeinden anzumelden und auch im nächsten Jahr nicht zurückzukommen. Das wäre sehr bedauerlich, da so der Fortbestand in Bräunsdorf erst wirklich gefährdet wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kita in Oberschöna ist bislang ein Einzelfall in Sachsen. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag teilte auf Anfrage mit, es seien ihm keine weiteren Fälle bekannt. Auch das Kultusministerium in Dresden äußerte sich ähnlich.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.