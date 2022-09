In ganz Deutschland bangen Bäckereien wegen der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel um ihre Existenz. Nun machen sie auf ihre Situation aufmerksam und fordern Unterstützung von der Bundesregierung.

Ein Bäcker formt am Morgen in der Backstube auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsplatte den Teig für Kürbiskernbrötchen (Symbolfoto).

Hannover/Leipzig. Seit Monaten steigen die Preise für Lebensmittel, nun kommen bei Endverbrauchenden auch höhere Energiekosten an. Unter anderem für Bäckereien ist dies ein kaum noch zu lösendes Problem, da hier nicht nur Lebensmittel verarbeitet werden, sondern in den Backstuben auch große Mengen Strom und Gas vonnöten sind. Bei vielen der oftmals kleinen Betriebe ist der Spielraum längst ausgereizt. Zahlreiche Betroffene schlagen nun Alarm.

Backstube Richtung Habeck und Scholz: „Die Kosten fliegen uns um die Ohren“

Axel Oppenborn etwa, Chef einer Backstube in Hannover, hat sich in einem Video auf der Plattform Instagram an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt. „Ich mache mir richtig große Sorgen um die Energiepolitik. Die Kosten fliegen uns aktuell um die Ohren“, sagt Oppenborn.

Sein Unternehmen habe mit ihren inzwischen 23 Filialen in der Vergangenheit pro Jahr 365.000 Euro für Erdgas bezahlt. Nun hätten sich die Preise vervierfacht. Bleiben sie so, müsste die Bäckerei mit Sitz in Pattensen plötzlich 1,4 Millionen Euro stemmen. „Das können wir nicht leisten“, stellt Oppenborn klar.

Am Mittwoch, 14. September, wollen Bäcker und Angestellte deshalb gemeinsam auf die Straße gehen. Wegen des Protests werden viele Geschäfte in Stadt und Umland bereits um 14 Uhr schließen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil habe sein Kommen bei der Kundgebung auf dem Schützenplatz bereits angekündigt, verrät Oppenborn.

„Es geht uns allen an die Existenz, wenn uns nicht geholfen wird“

Das ist Oppenborn aber nicht genug. „Diese Angelegenheit ist Chefsache.“ Er lädt den Bundeskanzler und seinen Wirtschaftsminister offensiv ein, nach Hannover zu kommen. „Wir vom deutschen Bäckerhandwerk erwarten Bundeskanzler Olaf Scholz am besten noch gemeinsam mit Herrn Habeck auf dem Schützenplatz, um uns Lösungen zu präsentieren. Wir brauchen Ihre Unterstützung“, sagt der Bäckereichef in dem kurzen Video.

Andere Bäcker in Hannover klagen ebenfalls ihr Leid. Die Bäckerei Göing hat bereits angekündigt, zeitnah einige ihrer 30 Geschäfte zu schließen. „Ich werde drei Filialen aufgeben, wenn die Mietverträge auslaufen“, sagte Inhaber Thomas Göing kürzlich der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Nicht nur die steigenden Energiekosten bereiten den Bäckern Sorgen. Auch die Preise für Mehl und andere Zutaten seien explodiert. Immer mehr Kundinnen und Kunden seien zudem knauserig, griffen lieber zu Supermarktbrötchen als zur vergleichsweise teuren Semmel vom Bäcker. „Es geht uns allen an die Existenz, wenn uns nicht geholfen wird“, sagt Caterina Künne von der Herzensbäckerei Künne.

Leipziger Bäcker haben ebenfalls Existenzsorgen

Auch in Leipzig berichten Bäcker von Existenzsorgen. „Unser Ofen wird mit Öl beheizt – und da merken wir bereits die Verdreifachung des Preises“, sagt Jens Friedemann, der eine Filiale in der sächsischen Stadt hat, der „Leipziger Volkszeitung“. Beim Weizenmehl habe es inzwischen die dritte Preiserhöhung seit Anfang des Jahres gegeben, „zum 29. August kosten 100 Kilo nun noch einmal 2,50 Euro bis 3,50 Euro mehr.“

Er hat Verständnis, dass auch die Mühlen ihre gestiegenen Kosten weitergeben müssen. Allerdings sei die Spirale enorm. „So unkontrollierbar ist die Situation für uns alle beängstigend. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir uns anpassen sollen.“

Ein Großteil der Mehrkosten blieben noch im Betrieb. Schon allein, weil die Kassen nicht permanent umprogrammiert werden könnten. Mitunter schlägt aber auch Bäcker Friedemann ein paar Cent drauf – so kostet das Roggenmischbrot inzwischen 30 Cent mehr. Die Kundinnen und Kunden hätten Verständnis, sagt er. Noch. „Alle merken ja, wie die Gesamtlage ist“. Seit 1930 gibt es diese Bäckerei in Leipzig, auch seine Vorfahren hätten schon viele schwierige Situationen meistern müssen, erzählt der Bäcker. „Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.“

Mindestlohn sorgt für zusätzliche Kosten

Das Unternehmen von Jürgen Kleinert zählt zu den größeren Bäckereien in Leipzig. Zehn Filialen gibt es, auch dort wurden die Preise bereits angehoben – das Mischbrot kostet jetzt 20 Cent mehr. Im Oktober kommt ob der Gasumlage noch ein Cent drauf, sagt der Chef. Größere Sorgen als Energie und Rohstoffe bereiten ihm die Personalkosten. „Die Erhöhung des Mindestlohns ab Oktober hat durch die Bank Auswirkungen. Auch höher qualifizierte Mitarbeiter werden mehr Geld bekommen wollen. Bei uns macht das 50 bis 60 Prozent der Kosten aus“, sagt er.

„Unsere Schieflage interessiert niemanden“

Aus Sicht von Antje Perduß (Familienbäckerei im Leipziger Süden) ist die Lage „gelinde gesagt katastrophal. Wir haben noch immer mit den finanziellen Folgen der Corona-Krise zu kämpfen, es fallen immer noch Mitarbeiter aus und nun haben wir täglich drei bis vier Preiserhöhungen: beim Mehl, bei der Butter, bei den Eiern, beim Zucker, bei Sonnenblumenkernen und allem anderen. Alles wird immer teurer.“ Sie schätzt die Mehrkosten auf 60 bis 70 Prozent.

„Ein kleiner Familienbetrieb kann aber nicht einfach mal das Doppelte oder Dreifache zahlen. Das geht nicht. Die Situation nagt an unserer Existenz.“ Die Situation lässt bei ihr auch das Verständnis für politische Entscheidungen sinken – etwa für die Rettung von Energiekonzernen. „Die haben jahrelang wahnsinnig hohe Gewinne eingefahren. Wir stehen jetzt für deren Schieflage ein, aber was ist mit unserer Schieflage? Das interessiert niemanden,“, so Perduß.

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert Rettungsschirm

Weiter südlich in Deutschland sieht es nicht anders aus. Der Landesinnungsmeister des Bäckerinnungsverband Südwest, Hermann Paul, sagt zu den gestiegenen Kosten: „Das sind Dimensionen, die wir bisher noch nicht hatten. Keiner hat so was bisher erlebt.“ Mit einzelnen Preissteigerungen konnte man in der Vergangenheit schon umgehen. „Aber wenn alles auf einmal kommt, ist es immer extrem schwierig.“ Er geht davon aus, dass sich der Rückgang der Betriebszahlen dieses Jahr „drastisch beschleunigen“ werde.

Die Sprecherin des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks in Berlin spricht von „einem Kostentsunami“. Ihre Branche stehe vor „extrem schwierigen Monaten“, meint sie. „Wir fordern, dass die Politik unsere Betriebe mit ihren rund 250.000 Beschäftigten nicht allein lässt und das tägliche Brot auch weiterhin bezahlbar bleibt.“ Die Bundesregierung müsse die Betroffenheit von Handwerksbäckereien als Härtefall anerkennen. „Wir erwarten einen finanziellen Rettungsschirm, der schnell und spürbar entlastet.“

Mit Textmaterial der dpa.

