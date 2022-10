Gasspeicher: IEA-Chef befürchtet für nächstes Jahr Probleme bei der Befüllung

Kritik am Mullah-Regime

Soziale Medien: Proteste im Iran erreichen auch Öl- und Gasindustrie

Im Iran sollen die Proteste gegen das Mullah-Regime inzwischen auch die Öl- und Gasindustrie erreicht haben. In sozialen Medien gibt es unbestätigte Berichte von Streiks in der Assalujeh Raffinerie am Persischen Golf.