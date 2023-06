„Dolchstoß in den Rücken unseres Landes"

Aufstand der Wagner-Söldner: Putin spricht von „Verrat“ und will Drahtzieher „neutralisieren“

Die Söldnergruppe Wagner hat einen bewaffneten Aufstand in Russland begonnen und kontrolliert bereits mindestens eine Millionenstadt. Angesichts dessen spricht Kremlchef Putin in einer Rede an die Nation von „Verrat“ und will die Aufständischen „neutralisieren“.