Stadtwerke und Bundesregierung verhandeln über milliardenschweren Schutzschirm

Die Energiekrise bringt die Stadtwerke in Deutschland in Bedrängnis. Ein Schutzpaket soll jetzt her – für einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag. Die Stadtwerke müssen eigener Aussage nach inzwischen das Zehnfache für ihren Gasbedarf zahlen wie noch in der Vergangenheit.