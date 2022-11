Twitter-Video löst Diskussion aus: Lacht Scholz hier über die Energiesorgen der Menschen?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich Anfang November den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. In den sozialen Medien verbreitet sich nun ein kurzer Videoausschnitt, in dem der Kanzler über die Energiesorgen der Menschen zu lachen scheint. Vor allem die Union übt Kritik – und wird wegen eines zweifelhaften Twitter-Profils selbst zur Zielscheibe.

Macht sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger lustig? Diesen Vorwurf muss sich der Kanzler zumindest von vielen Twitter-Nutzenden und der Opposition gefallen lassen. Speziell aus den Reihen der Union kommen scharfe Töne. Auslöser ist ein Video, das sich aktuell in den Sozialen Medien verbreitet und über das kontrovers diskutiert wird.

In dem wenige Sekunden langen Clip ist Scholz beim Bürgerdialog in Gifhorn am vergangenen Dienstag zu sehen. Darin berichtet der Kanzler von einem Gespräch mit einer Person, die ihm berichtet habe, dass sie gerade von einem Elektro- auf einen Gasofen gewechselt sei. Bereits während des Erzählens beginnt der Kanzler zu lachen und sagt in der Folge: „Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte.“

Nachdem die ZDF-„heute Show“ diesen Ausschnitt am Freitag in ihrer Sendung ausspielte, wurde dieser am Wochenende auch auf Twitter mehr und mehr zum Thema. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer machten ihrem Unmut Luft. Am Montag schloss sich auch die CSU der Kritik an Scholz‘ Verhalten an. „Das ist unanständig und zeigt, wie egal wir Bürgerinnen und Bürger der Bundesregierung sind. Wir finden: Olaf Scholz muss sich entschuldigen!“, hieß es in einem Beitrag der Partei auf dem Kurznachrichtendienst am Montag.

CDU-Politiker nutzen Video von zweifelhaftem Nutzer

Bereits am Sonntag lederte der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak – bis Januar 2022 Generalsekretär seiner Partei – auf der Plattform: „Der Bundeskanzler lacht die Menschen aus.“ Der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt nutzte Ziemiaks Beitrag als Vorlage, um Scholz Verhalten als „respektlos“ betiteln. Scholz habe keine Lösungen für die Sorgen, Probleme und Ängste der Menschen, „aber Häme dafür schon“.

Beide Politiker teilten dazu ein Video des Ausschnitts vom Bürgerdialog, welches von einem anderen Nutzer hochgeladen wurde. Weil auf dem Account dieses Users zahlreiche hetzerische Kommentare und Schwurbel-Postings zu finden sind, forderte der Kieler Grünen-Politiker Luca Köpping am Montag: „Bitte löschen Sie das. Haben Sie denn gar keinen Anstand, Paul Ziemiak?“

Auch aus Reihen der SPD gab es Gegenwind an Ziemiak und Voigt. Der Thüringer Innenminister Georg Maier schrieb: „Es ist so billig und niveaulos, was die CDU gerade hier auf Twitter veranstaltet.“ Dazu teilte er einen deutlich längeren Videoausschnitt der Scholz-Szene, in dem auch zu sehen ist, wie der Kanzler über Sorgen und Nöte der Menschen spricht und für das neue Entlastungspaket wirbt.

Geteilt wurde der Clip von einem Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, Timo Konrad. Dieser richtete sich direkt an CDU und CSU und fragte: „Geht das auf Seiten der Union nur noch mit Fake, Hass und Unsicherheit schüren?“

CDU-Kritik an eigenen Kollegen

Auch aus den Reihen der CDU gibt es Kopfschütteln über das Verhalten der Parteikollegen. „Habe mir Scholz jetzt mit den 5 Minuten davor und danach angesehen. Der Vorwurf, er lache über das Schicksal der Menschen ist genauso unredlich wie damals bei Laschet“, monierte der Sprecher des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein, David Ermes.

Der ehemalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet geriet wegen eines Lachens beim Besuch eines betroffenen Gebiets der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in die Kritik. Viele gehen davon aus, dass dies dem damals in Umfragen führenden Anwärter später die Kanzlerschaft kostete. Ermes machte in seinem Beitrag weiter deutlich, dass dies nicht der Stil sei, für den die demokratischen Kräfte in Deutschland stehen sollten. „Mich zumindest stößt das ab.“

