Abtreibungen nach Online-Beratung: Länder wollen Rechtssicherheit

Möglicherweise können in Zukunft schwangere Frauen in ganz Deutschland selbst mit Medikamenten abtreiben - nach einer ärztlichen Online-Beratung. Dafür soll es nach Willen der Länder nun eine rechtssichere Grundlage geben. Dies beschlossen die Minister für Gleichstellung und Frauen am Donnerstagabend bei ihrer Konferenz in Hamburg.