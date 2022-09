Initiative #OutInChurch: Katholische Kirche „spricht über queere Menschen, aber nicht mit ihnen“

Trotz der Ablehnung des Vatikans startet die vierte Synodalversammlung, die Reformprozesse in der deutschen katholischen Kirche anstoßen soll. Gespannt darauf blickt auch die Initiative #OutInChurch, die die Akzeptanz von LGBTIQ+-Menschen in der Kirche fordert. Rainer Teuber, Mitglied der Initiative, setzt Hoffnungen in das Treffen - sieht aber auch viele Unsicherheiten.