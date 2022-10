Umfrage: Viele Kommunen sind schlecht auf lange Stromausfälle vorbereitet

KN-online (Kieler Nachrichten)

Karl-Wilhelm Scharpf war Betriebsleiter bei der KVAG als 1985 der Straßenbahnverkehr in Kiel eingestellt wurde. Der heute 82-Jährige äußerte jetzt Zweifel an den Plänen für ein neues Bahnnetz in der Stadt Kiel und bemängelte das dazu erstellte Gutachten.