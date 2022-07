„Wirtschaftsweise“ Grimm stützt Forderungen nach längerer Atomlaufzeit

Besonders lautstark fordert die CSU eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland. In der Energiekrise muss verstärkt Kohle verstromt werden, um Gas zu sparen. Dadurch steige der C02-Preis, was durch Kernkraft abgefedert werden sollte, sagt „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm und stützt damit die CSU.