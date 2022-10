Bericht: Zwei Millionen Rentner erhalten 300-Euro-Energiepauschale gleich zweimal

Stichwahl in Brasilien

„Rechts zu sein ist kein Verbrechen“

Am Sonntag steht in Brasilien die Stichwahl um das Präsidentenamt an: Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Herausforderer Lula da Silva kämpfen um den Sieg. Wie ticken ihre Anhängerinnen und Anhänger?