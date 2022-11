Energiepreisbremsen im Jahr 2023: Lindner plant 83 Milliarden Euro ein

Trainingszentren in russischen Grenzregionen: Wagner-Gruppe will offenbar Milizen ausbilden

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, will offenbar die Milizen in den Regionen Belgorod und Kursk an der Grenze zur Ukraine ausbilden. Sie seien am besten in der Lage, gegen Sabotage auf russischem Boden anzukämpfen, behauptete der Wagner-Chef.