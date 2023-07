Energieversorgung: Dobrindt warnt vor „regionalen Blackouts“ im Winter

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat mit Blick auf den kommenden Winter vor regionalen Blackouts in Deutschland gewarnt. „Die Ampel hat durch das Abschalten der Kernenergie eine hohe Abhängigkeit von ausländischem Strom geschaffen“, sagte der CSU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ob der im nächsten Winter in ausreichendem Maß zur Verfügung steht, ist vollkommen unsicher. Regionale Blackouts sind deshalb ein reales Risiko.“

Dass Deutschland ohne großen Schaden durch den vergangenen Winter gekommen sei, sei Zufällen geschuldet, ergänzte Dobrindt und fügte hinzu: „Es war ein relativ warmer Winter mit überdurchschnittlich viel Wind und somit viel Windenergie. Das war Glück.“ Dobrindt fügte hinzu: „Für diesen Winter geht Deutschland ein hohes Risiko ein, was die Energieversorgung angeht.“

Der Christsoziale bekräftigte seine Forderung an die Bundesregierung, die in diesem Jahr vom Netz gegangenen Atomkraftwerke wieder anzuschalten. „Wir könnten jetzt noch neue Brennstäbe bestellen und die drei in diesem Jahr abgeschalteten Kernkraftwerke für den Winter wieder ans Netz nehmen“, sagte er. „Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, schnellstens die Bestellung von neuen Brennstäben zuzulassen und dafür zu sorgen, dass die Kernkraftwerke als Reserve bereitgehalten werden können.“

Dobrindt: Rücknahme des Heizungsgesetzes als Bedingung für künftige Koalitionsverhandlungen

Derweil werde die Union die Rücknahme und grundlegende Korrektur des Gebäudeenergiegesetzes zur Bedingung für künftige Koalitionsverhandlungen im Bund machen, sagte Dobrindt. „Wenn dieses Gesetz beschlossen werden sollte, werden wir es nach der Bundestagswahl zurücknehmen“, so Dobrindt. „Wir werden es zur Bedingung jeder Koalitionsgespräche machen, dass dieses Heizungsverbotsgesetz grundlegend korrigiert und bürgernah ausgestaltet wird.“

Dobrindt warnte vor Pleiten im Land durch den Heizungstausch. „Die Menschen dürfen durch den Heizungstausch nicht in den Ruin getrieben werden. Das Gesetz in seiner jetzigen Form macht die Menschen arm“, sagte er weiter. „Das darf so nicht stehen bleiben.“ Der CSU-Politiker kritisierte die von der Ampel geplante Förderung: So komme man bei einer Förderung von 50 Prozent auf eine maximale Fördersumme von 15.000 Euro, betonte Dobrindt. „Das ist deutlich zu wenig.“

Der Christsoziale ergänzte: „Die Grundkonzeption des Gesetzes ist falsch. Wir haben vorgeschlagen, durch die CO₂-Bepreisung einen klaren, verbindlichen Pfad zu beschreiben, wie sich die Preise für fossile Energien in den nächsten Jahren entwickeln.“ So könne jeder die Kostenentwicklung selbst abschätzen und danach Entscheidungen treffen. „Zusätzlich braucht es eine Abwrackprämie für alte Heizungen in Höhe von 80 Prozent der Kosten, um auf freiwilliger Basis den Austausch zu fördern“, forderte Dobrindt.