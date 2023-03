﻿﻿„Engagiert, beliebt, qualifiziert“: Warum der Jesidin Hayfaa Sharaf Elias trotzdem die Abschiebung droht

Es gibt Momente, da sind die Angst und die Verzweiflung mit Händen zu greifen. Es sind Momente, in denen Hayfaa Sharaf Elias nach Worten sucht für das, was sie empfindet, und gleichzeitig mit den Tränen kämpft. Stille herrscht dann in dem so hellen, freundlichen Beratungszimmer in der Arztpraxis des hannoverschen Onkologen Ingo Zander. Eine lange, quälende Stille, die viel mehr aussagt über die junge Jesidin, als Worte es könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich konnte anfangs nicht einmal Buchstaben aufschreiben“

20 Jahre ist sie alt, eine Art Vorzeige-Geflüchtete, eine, die all die Probleme mit der Integration nicht hat, von denen zurzeit in der deutschen Flüchtlingsdebatte so oft die Rede ist. Hayfaa Sharaf Elias kommt Ende 2017 als Analphabetin aus dem Nordirak nach Deutschland. Sie ist Kurdin, gehört der Religionsgemeinschaft der Jesiden an. Der Vater ist nach dem Völkermord an den Jesiden vor dem IS nach Deutschland geflohen, er bekommt Asyl – und holt seine Familie nach. Drei Jahre Zeit hat das Mädchen, um in der Schule die deutsche Sprache zu lernen und einen Abschluss zu machen. „Ich konnte anfangs nicht einmal die Buchstaben aufschreiben“, sagt sie schüchtern. Dennoch schafft sie sogar den Realschulabschluss, bekommt eine Lehrstelle als medizinische Fachangestellte in der Praxis von Ingo Zander. Sie macht sich so gut, dass sie übernommen werden soll. Ob das klappt, ist ungewiss. Denn plötzlich soll sie – und mit ihr die gesamte Familie – abgeschoben werden.

Das ist umso bemerkenswerter, als der deutsche Bundestag die Gräueltaten der Terrormiliz IS an den Jesiden erst vor zwei Monaten offiziell als Völkermord anerkannt hat. Der „Islamische Staat“ (IS) hat Jesiden und Jesidinnen im Nordirak gezielt vertrieben, versklavt und ermordet. Einstimmig beschließt das Parlament dazu einen Antrag von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP. Große Worte vonseiten der Abgeordneten fallen, von einem historischen Tag ist die Rede, davon, dass die Verbrechen endlich beim Namen genannt und den Opfern „Würde, Identität und Sicherheit“ zurückgegeben werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr droht die Abschiebung, obwohl sie bestens integriert ist: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Jesidin Hayfaa Sharaf Elias zurück in den Irak schicken. © Quelle: Irving Villegas

Doch der Alltag im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sieht offenbar anders aus. Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak werden seit Jahren wieder verstärkt aus Deutschland abgeschoben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine – nach der Anerkennung des Völkermords im Bundestag gestellte – Anfrage der Linken hervor. 2017 bekamen noch 91,8 Prozent einen Schutzstatus, 2022 waren es nur noch 48,6 Prozent. Und nicht nur das: Von 4706 Asylprüfungen zu Jesiden aus dem Irak wurden im vergangenen Jahr 2420 abgelehnt.

Der Fall von Hayfaa Sharaf Elias illustriert die nüchternen Zahlen. Ihre Familie lebt viele Jahre in Shingal, also genau an jenem Ort, an dem am 3. August 2014 das Massaker gegen die Jesiden beginnt. Sie fliehen in die Berge, werden vom IS gefangen genommen und mit vorgehaltener Waffe gezwungen, in die Stadt zurückzukehren. Ziel sei es gewesen, die Jesiden zu zwingen, zum Islam zu konvertieren, und diejenigen, die nicht konvertieren, zu töten, sagt die 20-Jährige: „Wir wussten, dass sie uns töten wollen.“

Sie hat die Eckdaten ihrer Flucht schriftlich zusammengefasst. Warum, wird an diesem Tag überdeutlich. Immer wieder stockt sie, versinkt gequält von Erinnerungen in Schweigen. Die Familie flieht erneut in die Berge, harrt dort sieben Tage aus. Dann geht es weiter nach Kurdistan. Der Vater macht sich auf den Weg übers Meer nach Deutschland, um seiner Familie eine dauerhafte Perspektive zu verschaffen, seine Frau flüchtet mit den Kindern zu Fuß in die Türkei. „Wir waren Kinder, wir waren klein“, berichtet Hayfaa Sharaf Elias. „Wir haben auf dem Boden geschlafen, wir hatten nichts zu essen.“ Am bittersten bleibt ihr in Erinnerung, wie wenig ihr Elend diejenigen rührt, denen es besser geht. „Menschen haben vor uns gegessen, getrunken. Es hat sie nicht gestört, dass wir nichts hatten“, sagt sie, weint. Drei Jahre harren sie aus, ehe der Vater, mittlerweile anerkannter Flüchtling, sie nach Deutschland holt.

Mit 15 geht Hayfaa Sharaf Elias zum ersten Mal zur Schule

Knapp 15 Jahre alt ist Hayfaa Sharaf Elias, als sie in Deutschland zum ersten Mal eine Schule betritt. Das sei für sie ganz neu gewesen. Dazu musste sie eine neue Sprache lernen. „Das war schwer“, sagt sie schlicht. Aber sie schafft es, legt dreieinhalb Jahre später ihren Realschulabschluss ab. Vier jüngere Geschwister hat sie, zwischen acht und 17. Alle sprechen Deutsch, sagt sie. Alle gehen zur Schule. Die beiden ältesten (24 und 25) arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War knapp 15 Jahre alt, als sie in Deutschland zum ersten Mal in eine Schule ging: Hayfaa Sharaf Elias (20) hat dennoch ihren Realschulabschluss geschafft und einen Ausbildungsplatz bekommen. © Quelle: Villegas

Warum will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine derart gut integrierte Familie zurück in den Irak schicken? Verantwortlich ist dafür perfiderweise ein weiterer Schicksalsschlag. Der Vater überlebt zwar Krieg und Flucht. Aber die Erinnerungen daran überlebt er nicht. Seine beiden bereits volljährigen Kinder kann er über den sogenannten subsidiären Schutz nicht nach Deutschland holen. Als sie sich selbst auf den Weg machen – und immer wieder in Gefahr geraten, verfällt er in eine Depression mit psychotischen Schüben. In schlechtesten Zeiten kann er nicht mehr unterscheiden, ob er auf der Flucht vor dem IS oder im sicheren Deutschland ist. Das geht so weit, dass er auf der Arbeit als Küchenhilfe einen hinter ihm stehenden Mann mit einem Messer angreift. Vor Gericht wird er nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover infolge seiner psychiatrischen Erkrankung für schuldunfähig erklärt. Er habe sein Opfer wahnhaft als Gegner wahrgenommen, der ihn verfolge. Seine Depression habe mit starken Ängsten um seine Familie zu tun. Er wird in die Psychiatrie überstellt, unternimmt zwei Suizidversuche. Den zweiten überlebt er nicht.

Vater begeht Suizid – seine Familie verliert den Schutzstatus

Hätte er gewusst, was das für seine Familie bedeutet, hätte ihn das möglicherweise am Leben gehalten. Denn sie verliert mit dem Tod des Vaters den Flüchtlingsschutz für Familienangehörige. Weder seine Straftat noch sein Suizid spielen dabei eine Rolle. Beides wird in dem Abschiebebescheid nicht einmal erwähnt. Auch dass die Familie trotzdem weitermacht, Deutsch lernt, in der Schule, in der Ausbildung oder auf der Arbeit weiter Fuß fasst, interessiert das Bamf nicht. Der Vater sei gemäß Eintrag im Ausländerzentralregister am 18. Juni 2020 verstorben. Damit sei der Flüchtlingsschutz für Familienangehörige erloschen, heißt es schlicht. Das widerspreche offenkundig dem Beschluss des Bundestags zum Genozid an Jesidinnen und Jesiden, sagt Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen empört. Diesem zufolge sei ihnen „unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Asylverfahren Schutz zu gewähren“. Hayfaa Sharaf Elias sei zudem kein Einzelfall. Fast 1500-mal sei in der Vergangenheit der gewährte Schutzstatus für Jesiden aus dem Irak widerrufen worden.

Setzt sich für seine Auszubildende ein: Der Onkologe Ingo Zander beschäftigt die geflüchtete Jesidin in seiner Arztpraxis als medizinische Fachangestellte. © Quelle: Irving Villegas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bamf argumentiert damit, dass es in der Heimatprovinz der 20-Jährigen zwar weiterhin einen „innerstaatlichen bewaffneten Konflikt und terroristische Aktivitäten gebe. Aber die Todesstrafe drohe ihr nicht. „Die Ausländerin“ sei jung, gesund und erwerbsfähig. Sie könne im Irak ein kleines Einkommen der Familie erzielen, sodass es im Stammesverbund zum Existenzminimum reiche. Mit ihr kehrten zwei Brüder zurück, außerdem habe sie Unterstützung im Ausland.

Dass einer der Brüder zum Zeitpunkt einer möglichen Abschiebung gerade mal 18 Jahre alt sein wird und es sich bei der Unterstützung aus dem Ausland um einen in Kanada lebenden Verwandten handelt, sind nur zwei Aspekte in dem Schreiben, die ihr Arbeitgeber, der Onkologe Ingo Zander, zynisch findet. Jedes Argument des Bamf könne man sofort aushebeln, sagt der Mann, der zum ersten Mal einen Bescheid der Behörde in Händen hält. Die Mutter leide unter Epilepsie, das Elternhaus seiner Auszubildenden sei komplett zerstört. Sie könnten nirgendwo hin. Am meisten empört den Mann aber, was die Abschiebung für die junge Frau bedeuten würde. Alles, was ihr an Selbstständigkeit in Deutschland zugestanden werde, verliere sie dort. Im schlimmsten Fall werde sie zwangsverheiratet, um die Familie finanziell abzusichern.

Menschenverachtend findet Zander das: „Ich schäme mich für Deutschland.“ Dazu sei die Entscheidung in Zeiten des Fachkräftemangels absurd. Drei Stellen seien zurzeit in seiner onkologischen Praxis unbesetzt. „Meine Mitarbeiter arbeiten an der Belastungsgrenze, um Krebspatienten weiterhin zu versorgen“, sagt Zander. Er findet, dass die Bundesrepublik Deutschland es sich nicht leisten kann, gut ausgebildete Fachkräfte, die sich gut integriert haben, abzuschieben.

Anwalt: „Jesidinnen müssen mit Zwangsheirat rechnen“

Die Integration von Frauen wie Hayfaa Sharaf Elias gehe mit ihrer Verwestlichung einher, sagt auch der Hildesheimer Anwalt Irfan Çakar. Das müsse bei der Frage, ob man sie zurückschicke, eine Rolle spielen. Çakar ist selbst Jeside, vertritt viele Menschen aus seiner Religionsgemeinschaft. Es stimme zudem einfach nicht, dass Jesiden im Irak vor Verfolgung sicher seien. Schicke man Frauen, die europäische Werte angenommen hätten, in Länder wie Irak, Iran oder Afghanistan zurück, beraube man sie zudem aller Freiheiten, die sie hier erlangt hätten. Sie könnten sich nicht frei, oft nicht unverschleiert, bewegen, könnten sich ihren Ehemann nicht aussuchen, müssten in großer Armut mit Zwangsheirat rechnen. Dennoch habe er Fälle, in denen sogar Jesidinnen, die mittlerweile ein Studium aufgenommen hätten, abgeschoben werden sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Çakar hat beim Verwaltungsgericht Hannover Klage eingereicht. Kai Weber vom Flüchgtlingsrat sieht bei Hayfaa Sharaf Elias dazu Möglichkeiten über das neue Chancen-Aufenthaltsrecht, eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung. Aber wie das bei der Mutter und den anderen Familienmitgliedern aussieht, über die einzeln entschieden wird, weiß er nicht.

Am Arbeitsplatz in der onkologischen Praxis: „Ich möchte nur mit meiner Familie in Sicherheit in Deutschland leben“, sagt Hayfaa Sharaf Elias. © Quelle: Irving Villegas

Sie wolle nur mit ihrer Familie in Sicherheit leben und weiter lernen, fleißig sein, sagt Hayfaa Sharaf Elias selbst. Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, dass sie Ärztin werde. Das sei sie ihm schuldig. Zander bestätigt, dass die junge Frau eine so hohe Auffassungsgabe hat, dass selbst das kein unrealistisches Berufsziel ist.

Ob es am Ende reicht, um in einem Land, das händeringend nach Fachkräften sucht, bleiben zu dürfen, werden andere entscheiden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.