Der Föderalismus funktioniert

Radikale Klimaproteste: Die Kartoffelbrei-Werfer und wir

Stefan Stosch

Die Asphalt-Provokateure und Kartoffelbrei-Werfer sind heftig in die Defensive geraten - besonders nach dem Vorfall mit der verunglückten Radfahrerin in Berlin. Aber was ist, wenn wir mal für einen Augenblick in die Haut eines jungen Klimaaktivisten schlüpfen?