Scholz in Prag: Verrät er, wie die Zeitenwende in der EU aussehen soll?

Bundeskanzler Scholz will am Montag seine erste europapolitische Grundsatzrede in Prag abhalten. Darin will er über die Auswirkungen der Zeitenwende sprechen und verraten, wie er sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellt. Bei seinem Besuch geht es aber auch um sehr aktuelle Fragen.