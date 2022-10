Entwurf der EU-Kommission setzt Rechtsrahmen für „Doppelwumms“-Paket

Polen meldet Leck in Ölpipeline Druschba

Der nördliche Teil der russischen Ölpipeline Druschba hat ein Leck, wie der Betreiber Pern in einer Pressemitteilung am Mittwoch verkündete. Die Beschädigung in einem der zwei Stränge der Leitung wurde in Polen entdeckt. Die Ursache ist derzeit noch unklar.