﻿Das „Wunder“ von Kirikhan – ein Lichtblick in der Verzweiflung

© Quelle: Can Merey

Zeynep wird von der deutschen Hilfsorganisation Isar (International Search and Rescue) aus Trümmern eines Hauses in Kirikhan geborgen.

100 Stunden gilt bei Rettungstrupps als magische Grenze, um nach Erbeben noch Überlebende zu finden. In einer dramatischen Bergungsaktion haben deutsche Helfer nun eine Frau in der Südosttürkei aus den Trümmern befreit – nach mehr als 104 Stunden. Ein Helfer spricht von einem „Wunder“. Es ist ein Lichtblick in der Verzweiflung, die im Katastrophengebiet herrscht.

