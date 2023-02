Türkischer Präsident Erdogan ruft nach Erdbeben Ausnahmezustand in zehn Provinzen aus

Kritik von Menschenrechtler: Türkei bombardiert Kurdengebiete trotz Erdbeben weiter

Die Auswirkungen des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet halten die Bevölkerung in Atem. Trotz der humanitären Katastrophe schreckt das türkische Militär anscheinend aber nicht davor zurück, kurdisch kontrollierte Gebiete in Nordsyrien zu bombardieren. Menschenrechtler Kamal Sido appelliert an die Nato-Staaten.