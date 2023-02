Erdogan will Ausnahmezustand vom Parlament bestätigen lassen

Der türkische Präsident Recep Tyyip Erdogan will in zehn türkischen Provinzen einen Ausnahmezustand verhängen. Einem entsprechenden Dekret soll das Parlament am Donnerstag zustimmen. Damit will Erdogan auch gegen die vorgehen, die „Unfrieden und Zwietracht stiften“.