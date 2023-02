﻿Reise in die türkische Erdbebenhölle – von bitteren Recherchen und Rissen in der Wand

Ein eingestürzter Wohnblock in Diyarbakir, von dem nur noch ein Trümmerhaufen übrig ist.

Längst nicht immer teilt man als Journalist in Katastrophengebieten die Hoffnung, an die sich Menschen dort klammern. Der Durchhaltewillen und die Kraft der Überlebenden aber sind schwer beeindruckend, meint unser Reporter Can Merey. Er ist nach Gaziantep gereist - wo die Angst vor weiteren Erdbeben allgegenwärtig ist.

