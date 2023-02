Wie die Visa-Erleichterung für Erdbebenopfer funktionieren soll

Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien sollen einfacher Visa bekommen, um bis zu 90 Tage zu Verwandten in Deutschland zu kommen. Die rechtlichen Voraussetzungen dürften es jedoch für viele schwer machen. Insbesondere für Betroffene der Katastrophe in Syrien sind die Chancen schlecht.

Berlin. Das Auswärtige Amt hat am Montag Details zur Visa-Vergabe für Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien mitgeteilt. Betroffene Bewohner der vom Erdbeben verwüsteten Gebiete sollen ab sofort die Möglichkeit erhalten, in einem erleichterten Verfahren ein Visum für bis zu drei Monate zu erhalten, um bei Verwandten in Deutschland unterzukommen.

Visa für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien: So soll das Verfahren ablaufen

Ein Visum benötigen die Betroffenen für die Einreise zwar auch weiterhin. Das Verfahren soll jedoch beschleunigt werden und möglichst unbürokratisch ablaufen. Möglich ist das vor allem für türkische Staatsangehörige aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten, die Angehörige ersten oder zweiten Grades in Deutschland haben. Diese Angehörigen müssen im Vorfeld eine Verpflichtungserklärung abgeben. Damit verpflichten sie sich, alle Kosten für ihre einreisenden Verwandten zu übernehmen. Darunter fallen neben Unterkunft und Verpflegung auch mögliche Kosten für Arztbesuche oder Behandlungen im Krankenhaus. Diese Verpflichtungserklärungen würden in der Regel durch die lokalen Ausländerbehörden am Wohnort der einladenden Personen entgegengenommen, dort gebe es auch entsprechende Formulare, teilte das Auswärtige Amt mit.

Die Visumsanträge müssen in der Türkei bei einer der Visa-Annahmestellen des vom Auswärtigen Amt beauftragten Dienstleisters iData gestellt werden. Termine dafür sind auf der Website des Dienstleisters erhältlich. Eine Auswahlmöglichkeit für das beschleunigte Verfahren für Erdbebenopfer war im Terminbuchungsportal von iData jedoch am Montag zunächst noch nicht vorhanden.

Reisepass benötigt

Für den Visumsantrag wird außerdem ein gültiger Reisepass benötigt. Regelungen für Personen, die entweder keinen Reisepass besitzen, oder ihren Pass während des Erdbebens in den Trümmern verloren haben, gibt es bislang nicht. „Wir können nicht einfach die Passhoheit der türkischen Behörden untergraben und ohne Weiteres Reiseausweise für Ausländer ausstellen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in der Bundespressekonferenz. „Deshalb müssen wir uns genau anschauen, unter welchen Umständen das in Einzelfällen vielleicht möglich sein sollte“.

Wer ein Visum beantragt, muss außerdem seinen Wohnsitz im Erdbebengebiet nachweisen und „nachvollziehbar geltend machen“, dass er oder sie „vom Erdbeben besonders betroffen“ ist. Welche Nachweise dafür akzeptiert werden, konnte der Außenamtssprecher am Montag noch nicht sagen. Das Visumsverfahren solle aber „so pragmatisch wie möglich“ gestaltet werden.

Zudem muss glaubhaft die Bereitschaft vermittelt werden, nach spätesten 90 Tagen aus Deutschland in die Türkei zurückzukehren. Die Visumsanträge von Erdbebenopfern würden mit hoher Priorität bearbeitet, so der Sprecher des Auswärtigen Amts.

Schlechte Aussichten für Erdbebenopfer in Syrien

Schlecht sind die Aussichten auf ein Visum für die Bewohnerinnen und Bewohner der vom Erdbeben betroffenen syrischen Gebiete. Weil Deutschland keine diplomatische Vertretung mehr in Syrien unterhält, können Visa lediglich in den Botschaften und Konsulaten in Nachbarländern beantragt werden. Dafür nach Beirut, Amman oder Istanbul zu gelangen, war jedoch schon vor dem Erdbeben schwer und für viele Syrer unmöglich.

Ob die Regelung für türkische Staatsbürger auch für Syrer gilt, die bereits aus Syrien geflohen sind und vor dem Erdbeben im nun betroffenen Südosten der Türkei gelebt haben, konnte der Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag zunächst nicht beantworten.

Wie viele Visumsanträge bereits eingegangen sind und insgesamt erwartet würden, konnten das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt am Montag nicht nennen.

Das Auswärtige Amt habe zurzeit Kenntnis von einer einstelligen Zahl vermisster Deutscher im Erdbebengebiet, sagte der Sprecher. „Einige Deutsche, die vermisst waren, wurden zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass einige deutsche Staatsangehörige unter den Todesopfern sind“, sagte der Sprecher. Dazu gebe es aber bislang keine bestätigten Informationen.