Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes nach Marokko abgesagt

Ein für diesen Donnerstag geplanter Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes in die Erdbebengebiete Marokkos ist abgesagt worden. „Aus Gründen, auf die wir und auch unsere Partner der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung keinen Einfluss haben, wurden kurzfristig neue Regularien und Vorschriften bekanntgegeben, die den Start des Flugzeugs am heutigen Tag unmöglich machen“, hieß es in einer Mitteilung des DRK. Diese Entwicklungen würden zutiefst bedauert, weil die Menschen vor Ort nach dem schweren Erdbeben dringend Hilfe benötigten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die marokkanische Regierung steht unter wachsendem Druck, mehr internationale Hilfe anzunehmen. Bisher hat das nordafrikanische Land offiziell nur Unterstützung aus vier Ländern akzeptiert. „Es ist wichtig, dass in Zeiten wie diesen Hilfe allein nach dem Maß der Not geleistet wird und humanitäre Arbeit von allen Seiten unterstützt wird“, betonte eine Sprecherin des DRK. Daher werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die kurzfristig entstandene Verzögerung zu beseitigen.

Maschine mit Hilfsgütern sollte vom Flughafen Leipzig/Halle abheben

An diesem Donnerstag plante das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als erste deutsche Organisation Hilfslieferungen nach Marokko. „Die Lage ist weiter unübersichtlich, aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem ersten Hilfsgütertransport einen Beitrag dazu leisten können, den Menschen vor Ort zu helfen“, sagte der Leiter der Internationalen Zusammenarbeit beim DRK, Christof Johnen, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hilfslieferung umfasst laut Johnen 550 Zelte und 3120 Isomatten, der Flug soll am Donnerstag (8 Uhr) vom Flughafen Leipzig/Halle starten. „Aufgrund der langjährigen Partnerschaft und Zusammenarbeit hat uns der Marokkanische Rote Halbmond gebeten, die Unterstützung zu intensivieren“, erklärt Johnen die geplante Lieferung aus Deutschland. Ein staatliches Hilfeersuchen gibt es derzeit nicht. Aber: „Jede Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaft auf der Welt hat das Recht, ihre Schwestergesellschaften um Unterstützung zu bitten. Und das geschieht gerade“, sagt Johnen.

Erste internationale Hilfe trifft in Marokko ein Retter aus Spanien und anderen Ländern sind in Marokko eingetroffen. Die Regierung in Rabat hat bisher nur sehr eingeschränkt Hilfe aus dem Ausland angenommen. © Quelle: Reuters

Zuvor hatten die marokkanische Regierung Hilfe aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten akzeptiert. Angebote anderer Länder wurden von den Behörden dagegen bisher abgelehnt. Es sei zu chaotisch, wenn Teams aus der ganzen Welt in Marokko tätig wären, hieß es zur Begründung.

DRK: Entscheidung über zweite Hilfslieferung in den nächsten Tagen

„Neben unserem Delegierten vor Ort werden auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Marokko fliegen, um vor Ort bei der Koordination der Hilfe zu unterstützen“, sagte Johnen. Vor Ort werden die Hilfsgüter dann in Abstimmung mit den lokalen Behörden dort hingebracht, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Ob es weitere Flüge mit Hilfsgütern geben wird, sei noch unklar. Das DRK helfe aber so lange, wie die Hilfe benötigt werde: „Ob dies über Lufttransport, per Lkw oder mittels Beschaffungen in Marokko geschieht, werden unsere Expertinnen und Experten in den nächsten Tagen entscheiden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa 300.000 Menschen in Marokko von den Folgen des schweren Erdbebens betroffen. Ganze Dörfer waren zerstört und Infrastruktur beschädigt worden.

3000 Tote nach Erdbeben in Marokko

Auch Tage nach dem Beben mangelt es vielerorts weiterhin an Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Soldaten und internationale Helfer dringen nur sehr langsam zu den zerstörten und massiv betroffenen Dörfern im Atlasgebirge vor. Zahlreiche Straßen sind zerstört, herabgestürzte Felsbrocken versperren Fahrzeugen den Weg.

Nach Angaben der marokkanischen Behörden stieg die Zahl der Toten auf knapp 3000, mehr als 5500 Menschen sind verletzt. Inzwischen schwindet die Hoffnung zunehmend, in den Trümmern Überlebende zu bergen. Trotzdem suchen Rettungsteams weiter nach Verschütteten – ein Wettlauf gegen die Zeit.

mit dpa