Bei schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind am Montag Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Viele Länder bieten ihre Unterstützung bei der Versorgung in dem Krisengebiet an. Selbst Griechenland möchte trotz vieler politischer Spannungen mit der Türkei helfen.

Nach verheerenden Erdbeben: Athen will Ankara helfen – trotz politischer Spannungen

Viele Länder bieten Hilfe an

Athen. Griechenland ist trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. „Griechenland wird sofort helfen“, erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Griechenland verfügt über Rettungsmannschaften (EMAK) mit großer Erfahrung in von Erdbeben heimgesuchten Regionen, da das Land – wie auch die Türkei - immer wieder Beben erlebt. Die beiden Nato-Mitglieder hatten sich bereits gegenseitig bei schweren Erdbeben in der Türkei und Griechenland im Jahr 1999 geholfen. Diese Hilfe, die unter dem Namen Erdbebendiplomatie bekannt ist, leitete damals eine Phase der Entspannung ein.

Athen und Ankara streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. In den vergangenen Monaten hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederholt mit einer Invasion auf griechische Inseln gedroht.

Baerbock verspricht Hilfe nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Auch die Bundesregierung hat den Menschen vor Ort Unterstützung versprochen. „Wir werden mit unseren Partnern rasch Hilfe auf den Weg bringen“, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montagmorgen bei Twitter. Sie sprach von „schrecklichen Nachrichten“.

Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und allen, die um ihre Familie, Freunde, Nachbarn bangten. Bei den Erdbeben in der Türkei und Syrien sind laut Medienberichten hunderte Menschen ums Leben gekommen. Mehrere tausend Menschen wurden verletzt.

Ukrainischer Präsident Selenskyj bietet der Türkei Unterstützung an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Türkei nach den schweren Erdbeben die Hilfe seines Landes angeboten. Er sei schockiert über den Tod und das Leid von Hunderten Menschen infolge der Beben, schrieb Selenskyj am Montag in einem Tweet. Er sprach den Menschen sein Mitgefühl aus. „In dieser Zeit stehen wir dem freundlichen türkischen Volk zur Seite und sind bereit, die notwendige Hilfe zu leisten.“

Die Ukraine unterhält enge Beziehungen zur Türkei. Die Regierung in Ankara war im vergangenen Sommer an der Aushandlung eines Getreideabkommens für das Schwarze Meer beteiligt, das Exporte aus der Ukraine wieder ermöglichte. Die Erdbeben im Südosten der Türkei und in Nordsyrien kosteten am Montag mindestens 568 Menschen das Leben.

USA wollen die Türkei unterstützen

Auch das Weiße Haus hat der Türkei die Unterstützung der USA angeboten. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, er habe türkischen Beamten mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten zur Hilfe bei den den Rettungsmaßnahmen bereit seien. In einem Tweet teilte Sullivan mit, die USA seien zutiefst besorgt über das zerstörerische Erdbeben in der Türkei und Syrien. Die Erdstöße kosteten in der Trürkei und Syrien mehr als 230 Menschen das Leben.

Die Türkei soll zudem Hilfe von ihren Nato-Partnern bekommen. Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, schrieb Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er selbst sei in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlut Cavusoglu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: „Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben.“

Israel will Türkei nach Erdbeben humanitäre Hilfe leisten

Zudem will Israel der Türkei nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium am Montag an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. „Unsere Sicherheitskräfte sind bereit, jegliche notwendige Hilfe zu leisten“, sagte Galant. Israel habe Erfahrung mit Notfällen und dem Retten von Menschenleben.

Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor. Diese solle bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen. Der israelische Außenminister Eli Cohen sprach der Türkei angesichts des schweren Erdbebens sein aufrichtiges Beileid aus und kündigte ebenfalls Hilfe seines Ministeriums an.

Italien bietet Hilfe an

Nicht zuletzt hat auch Italiens Zivilschutz seine Hilfe angeboten. Das teilte die italienische Regierung am Montagmorgen in Rom mit. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolge die Lage im Katastrophengebiet stetig und drücke den Betroffenen ihr Mitgefühl aus, hieß es weiter. Im Südosten der Türkei und im Nordosten Syriens bebte am Montagmorgen die Erde mit einer Stärke von 7,4. Beide Länder meldeten bis zum Morgen Hunderte Todesopfer und Tausende Verletzte.

In Italien gab der Zivilschutz noch in der Nacht zu Montag eine Tsunami-Warnung aus und empfahl sich von der Küste zu entfernen. Wenige Stunden später nahm die Behörde die Warnung zurück. Gegen 6.30 Uhr stoppte in den Regionen Kalabrien und Apulien sowie auf der Insel Sizilien zudem der Zugverkehr aus Vorsicht, wurde wenig später aber wieder aufgenommen.

