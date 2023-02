PKK will Operationen pausieren – „solange der türkische Staat nicht angreift“

Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben Tausende Menschen das Leben gekostet. Viele weitere Opfer werden befürchtet, die Rettungsaktionen laufen seit Tagen auf Hochtouren. Um diese nicht zu stören, will die PKK nun ihre Operationen gegen die Türkei pausieren – unter einer Bedingung.

Nach den Erdbeben in der Türkei: Rettungskräfte suchen in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der kurdisch geprägten Stadt Diyarbakir nach Überlebenden.

Türkei. Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien will die militante Kurdische Arbeiterpartei PKK alle ihrer sogenannten Operationen einstellen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. „Wir haben beschlossen, keine Operation durchzuführen, solange der türkische Staat nicht angreift“, sagte der PKK-Leiter Cemil Bayik. Mit der vorläufigen Pause in ihrem Kampf für die politische Autonomie der kurdisch besiedelten Gebiete in der Türkei will die Untergrundorganisation die Rettungsarbeiten in den Katastrophengebieten erleichtern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Trotz der schweren Erdbeben hat die Türkei im Kampf gegen kurdische Milizen offensichtlich wieder eine Stellung in Syrien angegriffen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Mittwoch mitteilte, seien vier Menschen durch eine türkische Rakete zum Teil schwer verletzt worden.

Derweil ist Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet weiter gestiegen. Alleine in der Türkei wird die Zahl mit 19.338 angegeben. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seien zudem mehr als 77.000 Menschen verletzt worden, wie er am Freitag in Malatya sagte. Aus Syrien wurden zuletzt 3384 Tote gemeldet. In beiden Ländern wurden somit nun mindestens 22.722 Todesopfer gezählt. Es werden allerdings noch viele weitere befürchtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die PKK wird von einer Reihe von Staaten, aber auch von der EU und der Nato als terroristisch eingestuft. Die Türkei führt seit 2019 im Nordirak sowohl mit Bodentruppen als auch aus der Luft Militäroperationen durch. Ziel ist die Bekämpfung der in der Türkei verbotenen PKK, die die Region als Zufluchtsstätte nutzt und dort Ausbildungslager unterhält. Die PKK führt seit Jahrzehnten einen Aufstand gegen Ankara. Hintergrund ist die Unterdrückung der kurdischen Minderheit durch die Türkei. Beide Seiten haben sich im Verlauf der Zeit durch Angriffe auf Zivilisten und anderer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht.