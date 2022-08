Unter den Ostseeinseln in Mecklenburg-Vorpommern werden große Erdgasfelder vermutet. Könnten Bohrungen auf Rügen die Lösung für die Energiekrise sein? Bayerns Ministerpräsident Söder will die Option des Frackings im Norden prüfen. Fachleute halten Bohrungen für nicht erfolgversprechend.

Die Energiekrise dauert an, und die Politik sucht nach Lösungen. Die könnten sich nun im Norden Deutschlands auftun. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) werden in Norddeutschland große Vorkommen von Schiefergas vermutet. Im Boden von beinahe der ganzen Inseln Rügen und Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern sollen riesige Erdgasfelder schlummern, berichtete zuerst die „Ostsee-Zeitung“.

In Zeiten der Energiekrise ist das Musik in den Ohren einiger Politiker. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat von den Gasvorkommen in Norddeutschland Wind bekommen und schlägt nun vor, die Möglichkeiten des Erdgasfrackings zu prüfen. Dabei liegt sein Fokus vor allem auf Niedersachsen, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.