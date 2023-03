Erdöl auf Grundgesetzdenkmal: SPD-Politiker vergleicht Klimaaktivisten mit Taliban

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth vergleicht die Beschädigung des Grundgesetzdenkmals durch Klimaschutzaktivisten mit Aktionen der islamistischen Taliban. Dafür erntet er Kritik. Ein anderer Abgeordnete schlägt in die gleiche Kerbe, entschuldigt sich jedoch später dafür.

Aktivistinnen und Aktivisten der Protestgruppe Letzte Generation haben das Grundgesetz-Denkmal am Samstag (4. März) in Berlin mit Öl und Plakaten beschmiert (Archivbild).

Klimaschutzaktivisten haben unweit des Bundestags in Berlin am Samstag (4. März) ein Denkmal beschmiert: Mehrere Unterstützer der Gruppe haben die Glasskulptur „Grundgesetz 49″ vor dem Jakob-Kaiser-Haus mit Erdöl übergossen. Im Netz ernteten sie dafür viel Kritik aus den Reihen der Politik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So twitterte Bundesjustizminister Marco Buschmann: „Egal, welche Botschaft mit dem Beschmieren des Denkmals ‚Grundgesetz 49′ des israelischen Künstlers Dani Karavan verbunden sein soll: Sie kann nur falsch sein! Das Grundgesetz steht für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das gehört nie und für nichts in den Schmutz gezogen!“, so der FDP-Politiker.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Andere Politiker blieben indes nicht so sachlich: Michael Roth, SPD-Mitglied im Deutschen Bundestag, kommentierte die Aktion via Twitter und verglich sie mit Aktivitäten der islamistischen Terrorgruppe Taliban. „Was für eine billige, würdelose Aktion. Ihr scheißt auf die Grundrechte, zerstört Kunst ähnlich wie die Taliban und fühlt Euch noch als Heldinnen und Helden.“ Mit diesen Worten machte der Politiker seinem Ärger Luft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Jahr 2001 machten die Taliban mit dem Bildersturm weltweit Schlagzeilen. Sie zerstörten an vielen Orten in Afghanistan Buddha-Statuen, da deren bildliche Darstellung nach eigener Auffassung mit dem Islam unvereinbar sei.

Für seinen Vergleich erntete Roth viel Kritik. „Nichts wurde hier zerstört – es kann gesäubert werden – aber dein Vergleich ist sehr nah an dem, was sonst von ganz anderen Kräften abgesondert wird, die sonst gern verurteilst“, schrieb Marco Bülow, Autor und Mitglied in der Satirepartei Die Partei.

„Frage mich langsam, wie viele Minister und Bundestagsabgeordnete tatsächlich glauben, unsere Grundwerte wären gravierte Glasplatten, und man müsse die schützen und nicht die Grundwerte an sich. Es würde so viel erklären“, twitterte der Journalist Stefan Niggemeier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

CSU-Bundestagsabgeordneter Florian Hahn entschuldigt sich

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn verglich die Aktion anfangs mit den Angriffen der Taliban auf Kunst, ruderte jedoch schnell zurück. Er löschte den Tweet und entschuldigte sich für sein impulsives Verhalten: „Gestern hat die Letzte Generation das Grundgesetz-Monument und damit unsere Demokratie besudelt. Aus vollem Ärger darüber habe ich einen unpassenden Vergleich angestrengt, der mir leid tut und weshalb der entsprechende Tweet gelöscht wurde.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/lin